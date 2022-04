Ο Kid Cudi δεν θα συνεργαστεί ξανά με τον Kanye West: «Δεν είναι φίλος μου»

Ο Kid Cudi ανακοίνωσε στο Twitter ότι το τραγούδι «Rock N Roll» στο επερχόμενο άλμπουμ «It’s Almost Dry» του Pusha T θα είναι η τελευταία συνεργασία του με τον Kanye West.

Οι δύο καλλιτέχνες είχαν μια δημόσια διαμάχη το τελευταίο διάστημα και όλα ξεκίνησαν όταν ο Kanye West αφαίρεσε τη συμμετοχή του Kid Cudi από το άλμπουμ του «Donda 2», το οποίο κυκλοφόρησε αποκλειστικά στη συσκευή Stem Player αξίας 200 δολαρίων.

Ο λόγος; Ο Kid Cudi διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον Pete Davidson του «Saturday Night Live», ο οποίος έχει τώρα σχέση με την πρώην σύζυγο του Kanye West, την Kim Kardashian.

Στο τραγούδι του Pusha T από το άλμπουμ του «It’s Almost Dry» στο οποίο συμμετέχει ο Kid Cudi, την παραγωγή έκανε ο Kanye West σε συμπαραγωγή με τον Pharrell Williams.

«Γεια! Ξέρω ότι κάποιοι από εσάς ακούσατε για το τραγούδι που έκανα με τον Pusha», έγραψε ο Kid Cudi σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Twitter.

«Έκανα αυτό το τραγούδι πριν από ένα χρόνο, όταν ήμουν ακόμα εντάξει με τον Kanye. Δεν είμαι εντάξει με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι φίλος μου και έδωσα την έγκριση για το τραγούδι μόνο για τον Pusha επειδή είναι φίλος μου», συνέχισε.

«Αυτό είναι το τελευταίο τραγούδι στο οποίο θα με ακούσετε με τον Kanye», τόνισε.

Hey! So I know some of you heard about the song I got w Pusha. I did this song a year ago when I was still cool w Kanye. I am not cool w that man. He's not my friend and I only cleared the song for Pusha cuz thats my guy. This is the last song u will hear me on w Kanye -Scott

