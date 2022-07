Ο Kid Cudi αποχώρησε από τη σκηνή του «Rolling Loud» – Το κοινό του πετούσε αντικείμενα

Το «Rolling Loud» είχε μία επεισοδιακή έναρξη την Παρασκευή (22/07) στο Μαϊάμι, καθώς ο Kid Cudi αποχώρησε από τη σκηνή στη μέση του προγράμματος, αφού το κοινό του πετούσε αντικείμενα, ενώ ο Kanye West έκανε μία σύντομη εμφάνιση κατά τη διάρκεια του προγράμματος του Lil Durk, παρά το γεγονός ότι είχε αποσυρθεί από το φεστιβάλ λίγες ημέρες νωρίτερα.

Στα βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται αρχικά ότι ο Kid Cudi δέχτηκε χτύπημα στο πρόσωπο από ένα μπουκάλι νερού κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του. Ο ράπερ στη συνέχεια προειδοποίησε τους θεατές ότι θα διακόψει την εμφάνισή του λόγω της συμπεριφοράς τους.

«Θα φύγω γαμώτο. Αν με χτυπήσει άλλο ένα γα****νο πράγμα – αν δω άλλο ένα γα****νο πράγμα σε αυτή τη γα****νη σκηνή, θα φύγω. Μην τα βάζετε μαζί μου», είπε.

Στη συνέχεια ένα μπουκάλι νερό εκτοξεύεται προς τον ράπερ και ο Kid Cudi πέταξε το μικρόφωνό του και έφυγε από τη σκηνή, καθώς οι θεατές άρχισαν να φωνάζουν το όνομα του Kanye West.

Το άτομο που πέταξε το τελευταίο μπουκάλι νερό καυχήθηκε αργότερα για την πράξη του στο Twitter.

JUST IN: Kid Cudi walks off stage after people kept throwing things at him during his Rolling Loud set pic.twitter.com/jy8V62O3mO

— XXL Magazine (@XXL) July 23, 2022