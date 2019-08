Ο Khalid ανακοίνωσε ότι θα διοργανώσει συναυλία – φόρο τιμής στα θύματα της πολύνεκρης ένοπλης επίθεσης στο Ελ Πάσο.

Ο γεννημένος στην Τζόρτζια καλλιτέχνης, ο οποίος μεγάλωσε στο Ελ Πάσο, την πόλη του Τέξας που αποτέλεσε σκηνικό του μακελειού την περασμένη Κυριακή, μοιράστηκε τις σκέψεις του για την πολύνεκρη επίθεση με αναρτήσεις στα social media.

«Τις τελευταίες μέρες η καρδιά μου είναι βαριά», έγραψε στο πρώτο από τα δύο tweets.

Στο πολυκατάστημα Walmart στη συνοριακή πόλη του Τέξας ο 21χρονος Patrick Crusius άνοιξε πυρ σκοτώνοντας 22 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 26.

«Το να ακούω και να βλέπω μια πράξη τρομοκρατίας να συμβαίνει τόσο κοντά στο σπίτι, την οικογένειά μου και τους φίλους μου είναι απίστευτο και συγκλονιστικό. Όταν τραγουδώ τα “915” και “City of El Paso” κάθε βράδυ στην περιοδεία δεν μπορώ να περιγράψω τι αισθάνομαι», έγραψε ο Khalid.

Over the past few days, my mind and heart have been heavy. Hearing/seeing an act of terrorism happen so close to home, my family, and my friends has been unbelievable and shocking. Singing “915” and “city of El Paso” on tour every night feels indescribable

Σε ένα δεύτερο tweet ανακοίνωσε ότι θέλει να κάνει κάτι για να βοηθήσει και να στηρίξει την πόλη.

«Σχεδιάζω μια συναυλία για φιλανθρωπικό σκοπό αργότερα αυτό τον μήνα, όλα τα έσοδα θα πάνε στις οικογένειες που έχουν πληγεί από την ένοπλη επίθεση» είπε.

«Σας στέλνω όλη την αγάπη μου και θα σας ενημερώσω.»

Over the past few days, I’ve been thinking of ways to help out and support the city.

I’m planning for a benefit concert later this month, all of the proceeds will go to the families affected by the shooting. Sending everyone my love and will keep you guys updated

— Khalid (@thegreatkhalid) August 5, 2019