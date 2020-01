Khalid: Το νέο single «Eleven» και η ωδή στους καλλιτέχνες που σημάδεψαν την R&B

Το πρώτο τραγούδι του Khalid για την καινούργια χρονιά.

Ο Khalid κυκλοφόρησε ένα νέο single με τίτλο «Eleven», το οποίο χαρακτηρίζει ως μία ωδή σε καλλιτέχνες που άφησαν το σημάδι τους στην R&B σκηνή.

Το «Eleven» κυκλοφορεί από τις Right Hand Music Group και RCA Records και διαδέχεται για τον αστέρα της R&B μουσικής το chill-out τραγούδι «Up All Night» που αποκαλύφθηκε τον περασμένο Νοέμβριο.

Ο Khalid μίλησε για το «Eleven» στην εκπομπή του Zane Lowe στο μουσικό σταθμό Beats 1 του Apple Music και εξήγησε ότι με το συγκεκριμένο τραγούδι αποτίει φόρο τιμής σε προγενέστερους καλλιτέχνες.

«Μου θυμίζει εκείνη την εποχή του Timbaland με τη Missy Elliott και την Aaliyah Η μουσική ήταν τόσο καλή, ήθελες να ανοίξεις το ραδιόφωνα και να οδηγήσεις προς το άγνωστο…», είπε.

«Είμαι πιο πολύ ενθουσιασμένος να δω τι πιστεύουν οι θαυμαστές μου, επειδή είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ. Εννοώ ότι αυτοί με έφεραν εδώ, αυτοί με έφεραν τόσο μακριά», συμπλήρωσε.

«Η μητέρα μου ζει, αναπνέει και κοιμάται για την R&B μουσική», αποκάλυψε στη συνέχεια ο τραγουδιστής. «Έτσι λοιπόν αισθάνομαι πραγματικά ότι είμαι ωδή στου ανθρώπους που ήρθαν πριν από εμένα», σχολίασε.

Την παραγωγή του «Eleven» έχουν φροντίσει οι Simon Says και Digi.

Ο Khalid ολοκλήρωσε πρόσφατα τη διεθνή περιοδεία του «Free Spirit World Tour», στο πλαίσιο της οποίας εμφανίστηκε σε γήπεδα σε ολόκληρο τον πλανήτη κατά μήκος του 2019.

Επίσης ο 21χρονος καλλιτέχνης είναι υποψήφιος για το βραβείο «Ηχογράφηση της Χρονιάς» στα επερχόμενα Βραβεία Grammy 2020 με το τραγούδι του «Talk».