Ο Khalid είναι ένα «ελεύθερο πνεύμα» που κυκλοφορεί ένα αψεγάδιαστο άλμπουμ.

Ο αστέρας της R&B Khalid κυκλοφορεί από τις Right Hand Music Group και RCA Records / Sony Music το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ του, με τίτλο «Free Spirit».

Το «Free Spirit» έρχεται δύο χρόνια μετά το διπλά πλατινένιο άλμπουμ «American Teen» που συνέλεξε εξαιρετικές κριτικές και προτάθηκε για τον τίτλο του «Καλύτερου R&B Άλμπουμ» στα Βραβεία Grammy του 2018.

Ο Khalid έδειξε στον παρθενικό δίσκο του μία ασυνήθιστη ωριμότητα για την ηλικία του, 19 χρονών μόλις τότε, εξερευνώντας συγχρόνως τυπικά εφηβικά θέματα όπως η πρώτη αίσθηση ελευθερίας, η πρώτη εμπειρία της αγάπης, η πρώτη φορά που έπιασε στα χέρια του το τιμόνι και όχι μόνο.

Σε ηλικία 21 ετών σήμερα, ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός από το Ελ Πάσο του Τέξας συνεχίζει να ανακαλύπτει πτυχές του εαυτού του, όπως κάθε συνομήλικός του, χωρίς να τον εμποδίζει το γεγονός ότι διαθέτει στο ενεργητικό του πάνω από ένα δισεκατομμύριο streams και πέντε υποψηφιότητες για βραβείο Grammmy.

Το «Free Spirit» είναι ένα αψεγάδιαστο άλμπουμ με ευαίσθητους στίχους και ατμοσφαιρικές μελωδίες.

Ο δίσκος περιέχει 17 τραγούδια όπου ο Khalid εξοικειώνεται με τη φήμη, τον πλούτο, τους διευρυμένους ορίζοντες και την παρατεταμένη ανασφάλεια που συνοδεύει κάθε νεαρό καλλιτέχνη με αυτό το επίπεδο επιτυχίας.

Το «Free Spirit» είχαν προλογίσει τα singles «Talk» σε συνεργασία με τους Disclosure, «My Bad», «Self» και «Don’t Pretend», ενώ συμπεριλαμβάνονται τα τραγούδια «Better» και «Saturday Night» από το EP «Suncity» που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο.

Την παραγωγή των τραγουδιών του άλμπουμ επιμελήθηκαν D’Mile, Disclosure, John Mayer, Murda Beatz, Doc McKinney, Hit-Boy, Digi, Charlie Handsome, Denis Kosiak, John Hill, Mike «Scribz» Riley, StarGate, Al Shux, Kurtis McKenzie The Haxan Cloak, Dave Cerminara.

Ακούστε παρακάτω το άλμπουμ στο YouTube ή βρείτε το στο Spotify.

Για να γιορτάσει την κυκλοφορία της δεύτερης δισκογραφικής δουλειάς του, ο Khalid δημιούργησε ένα φιλμ μικρού μήκους που μοιράζεται τον ίδιο τίτλο με το άλμπουμ, «Free Spirit», σε σκηνοθεσία του φημισμένου Emil Nava.

Η ταινία προβλήθηκε για μία μόνο βραδιά σε κινηματογραφικές αίθουσες σε όλο τον κόσμο στις 3 Απριλίου, σε συνεργασία με την εταιρεία διανομής Trafalgar Releasing.

Το φιλμ «Free Spirit» είναι ένας νηφάλιος διαλογισμός του Khalid για όσα έχει μάθει τα τελευταία έτη και για όσα συμβαίνουν όταν θέλεις προσωπική ελευθερία αλλά δεν είσαι ακόμα εντελώς σίγουρος τι να κάνεις.

Το tracklist του «Free Spirit»:

1. Intro

2. Bad Luck

3. My Bad

4. Better

5. Talk

6. Right Back

7. Don’t Pretend (feat. Safe)

8. Paradise

9. Hundred

10. Outta My Head (with John Mayer)

11. Free Spirit

12. Twenty One

13. Bluffin’

14. Self

15. Alive

16. Heaven

17. Saturday Nights