Khalid και Disclosure συνεργάζονται στο τραγούδι «Know Your Worth»

Με ένα electro – R&B τραγούδι συνεχίζουν την επιτυχημένη συνεργασία τους ο Khalid και οι Disclosure.

Ο Khalid ενώνει ξανά τις δυνάμεις του με τους Disclosure.

Ο Αμερικανός αστέρας της R&B και το βρετανικό δίδυμο της ηλεκτρονικής μουσικής διαθέτουν απαράμιλλη χημεία, όπως ήδη αποδειχθεί.

Συνεργάστηκαν πρώτη φορά για το single «Talk» που συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ «Free Spirit» του Khalid και τους χάρισε υποψηφιότητα για την Ηχογράφηση της Χρονιάς στα Βραβεία Grammy 2020.

Το «Talk» είναι το πέμπτο τραγούδι του Khalid που έφτασε στο Top 10 των ΗΠΑ, όπως επίσης και το πιο επιτυχημένο τραγούδι του στο «Billboard Hot 100», αφού ανέβηκε στο Νο. 3 της κατάταξης.

Ο Khalid και οι Disclosure συνεχίζουν την ασυναγώνιστη συνεργασία τους κυκλοφορώντας ένα ολοκαίνουργιο single με τίτλο «Know Your Worth».

Το electro – R&B τραγούδι είναι μία ωδή στη θετικότητα.

«Δεν ξέρεις την αξία σου, όλα τα πράγματα που ξέρω ό,τι αξίζεις… Λένε ότι δεν είναι αληθινό αν δεν πονάει… Βρες κάποιον που θα ξέρεις ότι θα σε βάζει πρώτο, βρες κάποιον που θα σε αγαπάει στα χειρότερά σου», τραγουδά ο 21χρονος καλλιτέχνης.

Η παραγωγή των Disclosure συνδυάζεται άψογα με τη βελούδινη φωνή του Khalid, τονίζοντας το σημαντικό μήνυμα του τραγουδιού.

Το «Know Your Worth» κυκλοφορεί από την RCA Records / Sony Music και αποτελεί το τρίτο single που προμηνύει το επόμενο άλμπουμ του Khalid. Προηγήθηκαν το down-tempo «Eleven» και το chill-out «Up All Night».