Μία pop τραγουδίστρια και ένα rock συγκρότημα δημιουργούν μία ακαταμάχητη crossover κυκλοφορία.

Η Kesha συνεργάζεται με τους The Struts για μία νέα έκδοση του τραγουδιού τους «Body Talks», που κυκλοφορεί από την Interscope Records / Universal Music.

Οι The Struts είναι μία βρετανική rock μπάντα που σχηματίστηκε το 2009 και απαρτίζεται σήμερα από τον τραγουδιστή Luke Spiller, τον κιθαρίστα Adam Slack, τον μπασίστα Jed Elliott και τον ντράμερ Gethin Davies.

Αντλώντας επιρροές από συγκροτήματα όπως οι Queen, Rolling Stones, Aerosmith, Def Leppard, The Killers, The Smiths, Oasis, My Chemical Romance κ.ά, οι The Struts έχουν διαμορφώσει το δικό τους ρετρό rock ήχο.

Ο παρθενικός δίσκος της μπάντας είχε τον τίτλο «Everybody Wants» και έγινε πραγματικότητα το καλοκαίρι του 2014 από τη Virgin EMI, αποσπώντας ιδιαίτερα θετικές κριτικές.

Η αρχική έκδοση του «Body Talks» κυκλοφόρησε τον προηγούμενο Ιούλιο και την προηγούμενη εβδομάδα, ανέβηκε στο Νο 21 στην κατάταξη για τα ενναλακτικά τραγούδια στις ΗΠΑ και μετρά πάνω από 2,5 εκατομμύρια streams στο Spotify.

«Περίπου πριν από 8 χρόνια τράκαρα το αμάξι μου ακούγοντας το “Tik Tok” της Kesha. Τώρα έχουμε ένα τραγούδι μαζί», έγραψε στο Instagram ο μπασίστας των The Struts, ο Jedd Elliott.

Η Kesha με τη δυναμική της ερμηνείας της δίνει νέα διάσταση στο «Body Talks», που μετατρέπεται σε μία ακαταμάχητη crossover κυκλοφορία.

Η ανανεωμένη εκδοχή του «Body Talks» συμπληρώνεται από ένα ιδιαίτερο φανταχτερό video clip με τη σκηνοθεσία του Lagan Sebert, αδελφού της Αμερικανίδας τραγουδίστριας.