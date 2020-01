Η Kesha ζει τη ζωή στο έπακρο – Το νέο άλμπουμ «High Road» κυκλοφορεί

Ένα άλμπουμ γεμάτο ζωντάνια, ένταση και ειλικρίνεια.

Η Kesha μας προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι της ζωής της με το νέο άλμπουμ «High Road», που κυκλοφορεί από τις Kemosabe και RCA Records / Sony Music.

Μετά το υποψήφιο για Grammy άλμπουμ «Rainbow» (2017), που αποτέλεσε κατάθεση ψυχής και συνάμα κάθαρση από τη συναισθηματική ένταση των περιπετειών που αντιμετώπισε τα προηγούμενα χρόνια, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια αλλάζει διάθεση και επιστρέφει με ένα δίσκο γεμάτο ζωντάνια, ένταση και ειλικρίνεια.

To «High Road» έχει ήδη αποσπάσει θετικές κριτικές από τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία σημείωσαν από τα πρώτα κιόλας singles που αποκαλύφθηκαν, ότι έχει τις προδιαγραφές να αναδειχθεί στο πιο ετερόκλητο άλμπουμ της Kesha.

Στο άλμπουμ περιλαμβάνεται το lead single «Raising Hell» (feat. Big Freedia), ένα «ουράνιο δώρο» (σύμφωνα με το Bustle), αλλά και τραγούδια όπως το «My Own Dance», που προτρέπει να δεχόμαστε όλα τα ψεγάδια μας, και το «Resentment» (feat. Sturgill Simpson, Brian Wilson & Wrabel), ένα τραγούδι με country επιρροές που ακολουθεί το τέλος μίας τοξικής σχέσης.

«Όταν ξεκίνησα τη δημιουργία του δίσκου, δεν ήμουν τόσο σίγουρη για τα πόσο ειλικρινής θα μπορούσα να ήμουν για τον εαυτό μου και για το πού βρίσκομαι στη ζωή μου», σχολιάζει η Kesha.

«Δεν ήθελα να απομακρυνθώ ή να μειώσω όσα έχω περάσει κυκλοφορώντας τραγούδια που λένε ότι βγαίνω έξω και διασκεδάζω. Μου πήρε λίγο χρόνο να αποδεχτώ με το γεγονός ότι δεν χρωστάω σε κανέναν να είμαι αιώνια στενοχωρημένη», εξηγεί για το ύφος του «High Road».

Όσον αφορά τον τίτλο του άλμπουμ, η Kesha υποστηρίζει ότι έχει διττή σημασία.

«Νομίζω ότι μετά την κυκλοφορία του “Praying”, ο κόσμος περίμενε να γίνω θεοσεβούμενη και ότι θα είχα μία περισσότερη ηθική προσέγγιση», σημειώνει.

«Είναι ακριβώς το αντίθετο. Το άλμπουμ αναφέρεται στα πράγματα που με ενοχλούσαν στο παρελθόν όταν ο κόσμος μιλούσε άσχημα και ασχολούταν συνέχεια μαζί μου. Και ειδικά σε μία κουλτούρα όπου όλοι είναι τόσο έτοιμοι να σε ακυρώσουν αν πεις κάτι λάθος», περιγράφει.

«Όλα αυτά μου προκαλέσουν πάρα πολύ άγχος και τώρα είμαι σε ένα σημείο όπου μπορώ να καθίσω, να καπνίσω λίγο χόρτο, να γελάσω και μην ασχοληθώ πολύ με όσα άσχημα λένε», τονίζει.

Η Kesha θα προωθήσει το νέο άλμπουμ της με την περιοδεία «The High Road Tour» που θα ξεκινήσει στα τέλη Απριλίου και θα κάνει στάσεις σε 26 πόλεις σε ΗΠΑ και Καναδά. Special guest θα είναι η Big Freedia.



To tracklist του «High Road»

1. Tonight

2. My Own Dance

3. Raising Hell (feat. Big Freedia)

4. High Road

5. Shadow

6. Honey

7. Cowboy Blues

8. Resentment (feat. Brian Wilson, Sturgill Simpson & Wrabel)

9. Little Bit of Love

10. Birthday Suit

11. Kinky (feat. Ke$ha)

12. The Potato Song (Cuz I Want To)

13. BFF (feat. Wrabel)

14. Father Daughter Dance

15. Chasing Thunder