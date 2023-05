Η Kesha κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «Gag Order»

Το νέο άλμπουμ της Kesha είναι ένας συναισθηματικός εξορκισμός.

Η Kesha κυκλοφορεί το πέμπτο άλμπουμ της με τίτλο «Gag Order»

Το «Gag Order», σε παραγωγή του Rick Rubin και την Kesha να έχει αναλάβει τη διεύθυνση παραγωγής, περιέχει «τα πιο τολμηρά τραγούδια της μέχρι τώρα» όπως έγραψε το Rolling Stone.

Είναι ένα post-modern pop άλμπουμ που κάνει ένα ταξίδι στο υποσυνείδητο μέσα από το ψυχεδελικό σκοτάδι της ανθρώπινης ύπαρξης, προς το φως και την κάθαρση όταν φτάσουμε στην επιφάνεια.

Τα πρώτα τραγούδια που ακούσαμε από το άλμπουμ, τα «Eat The Acid» και «Fine Line», μας έδωσαν μια γεύση από την καλλιτεχνική αλλαγή στον ήχο της Kesha.

Το The Fader περιέγραψε το «Eat the Acid» ως «έναν ψυχεδελικό ύμνο», ενώ το Bustle ενθουσιάστηκε με τους στίχους του «Fine Line», γράφοντας ότι αφήνουν τον ακροατή με το στόμα ανοιχτό».

Ευρύτερα στο άλμπουμ «Gag Order», η Kesha ασχολείται στο τραγούδι «Living In My Head» με τις δυσκολίες που πέρασε με τις κρίσεις πανικού, ενώ βρίσκει γαλήνη αντιμετωπίζοντας τους φόβους της στο «Happy» και στο «All I Need Is You», το οποίο είναι μια ωδή στην απεριόριστη αγάπη, αλλά και ένα τραγούδι αφιερωμένο στον αγαπημένο της γάτο, τον Mr. Peeps.

Το «Gag Order» θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένας συναισθηματικός εξορκισμός και μια αντιπαράθεση με το σκοτάδι μέσα μας, με στίχους τόσο ειλικρινείς και συναισθηματικούς που δεν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα από την Kesha.

Στο άλμπουμ, η Kesha ουσιαστικά έρχεται αντιμέτωπη με τον εαυτό της και βρίσκει τη δύναμη μέσα από τη φωνή της με όμορφα συναισθηματικά αποτελέσματα.

«Χωρίς το σκοτάδι, δεν υπάρχει φως. Έτσι, επέτρεψα στο σκοτάδι μου να αγκαλιάσει το φως μέσα μου. Δεν μπορώ να πολεμήσω ενάντια στην αλήθεια μου. Η ζωή είναι δύσκολη και επώδυνη. Η ζωή είναι για όλους μας», δήλωσε η Kesha.

«Ένας καλλιτέχνης δεν υπάρχει για να κάνει τους άλλους ευτυχισμένους. Θέλω να πιστεύω ότι ο καλλιτέχνης δίνει φωνή, κίνηση, χρώμα στα συναισθήματα που όλοι νιώθουμε. Τα καλά συναισθήματα, αλλά και εκείνα που μερικές φορές μας κάνουν πολύ δυστυχισμένους», πρόσθεσε.

Η Kesha έχει πραγματοποιήσει πωλήσεις άνω των 14 εκατομμυρίων άλμπουμ παγκοσμίως, μετρά σχεδόν 7 δισεκατομμύρια streams και 1,7 δισεκατομμύρια προβολές των βίντεο της στο YouTube.

Εννέα τραγούδια της έχουν ανέβει στο Top 10 του Billboard Hot 100, με τέσσερα από αυτά να εμφανίζονται στο Top 40 των ραδιοφώνων στις ΗΠΑ: «TiK ToK», «Your Love Is My Drug», «Die Young» και «Timber».

Επιπλέον, η Kesha έχει προταθεί για δύο βραβεία Grammy και έχει συμπεριληφθεί στη λίστα TIME 100 του περιοδικού TIME.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο Spotify.