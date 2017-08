Η Taylor Swift είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ της Kesha στην πολύκροτη δικαστική διαμάχη με τον Dr. Luke και τώρα η τελευταία ανταποδίδει τη στήριξη.

Μέσα από το λογαριασμό της στο Twitter, η Kesha εξέφρασε τη συμπαράστασή της στη συνάδελφό της, ύστερα από την πρώτη νίκη που σημείωσε στις αίθουσες των δικαστηρίων η Taylor Swift εναντίον του DJ David Mueller.

Η τραγουδίστρια του «Shake It Off» κατηγορεί το ραδιοφωνικό παραγωγό για σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια ενός meet-and-greet με θαυμαστές και ο τελευταίος ανταπάντησε με αγωγή θεωρώντας υπεύθυνη την pop star για την απόλυσή του από το σταθμό που εργαζόταν.

Την προηγούμενη Παρασκευή (11/08), ο δικαστής απέρριψε τους ισχυρισμούς του David Mueller, ο οποίος ζητούσε αποζημίωση ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων, με το σκεπτικό ότι προκάλεσε την εκδίωξή του από το ραδιόφωνο του «KYGO».

Η μάχη, ωστόσο, συνεχίζεται. Υπάρχει επίσης η προσφυγή που άσκησε η Taylor Swift κατά του David Mueller, που ορθώς αναλύει τον ισχυρισμό περί σεξουαλικής παρενόχλησης. Στα παρασκήνια μίας συναυλίας στο Ντένβερ των Η.Π.Α., το 2013, ο πρώην ραδιοφωνικός παραγωγός τοποθέτησε το χέρι του κάτω από το φόρεμα της Taylor Swift και τη θώπευσε. Οι πλευρές της υπεράσπισης και της αγωγής πρέπει επέστρεψαν ενώπιον δικαιοσύνη τη Δευτέρα (14/08).

«Taylor Swift πάντα σε υποστηρίζω και ειδικά αυτή τη στιγμή και θαυμάζω τη δύναμη και την έλλειψη φόβου σου. Η αλήθεια είναι πάντα η απάντηση», έγραψε η Kesha στο μήνυμά της προς την «Tay Tay».

. @taylorswift13 i support you always, and especially right now and admire your strength and fearlessness. truth is always the answer.

— kesha (@KeshaRose) August 14, 2017