Kendrick Lamar: Podcast για το άλμπουμ «To Pimp A Butterfly»

Ο Kendrick Lamar θα εμφανιστεί στο podcast «The Big Hit Show» του Spotify, στο πλαίσιο μιας σειράς πέντε επεισοδίων που θα επικεντρωθεί στο άλμπουμ – ορόσημο του ράπερ, «To Pimp A Butterfly», που κυκλοφόρησε το 2015.

Η σειρά, με οικοδεσπότη τον δημοσιογράφο Alex Pappademas, ξεκινά στις 16 Φεβρουαρίου.

«Στη δεύτερη σεζόν του “The Big Hit Show”, ο καλύτερος εν ζωή ράπερ προσπαθεί να καταλάβει τι θα κάνει στη συνέχεια, ενώ μεταφέρει την πίεση της φήμης και τον πόνο μιας ολόκληρης γενιάς σε ένα αριστούργημα που θα καθορίσει την καριέρα του», αναφέρεται στην περιγραφή της εκπομπής.

Εν τω μεταξύ, σε ένα teaser που δημοσιεύθηκε στο Twitter, αποκαλύπτεται ότι θα μιλήσουν και αρκετοί από τους συνεργάτες του Kendrick Lamar, όπως ο George Clinton, ο οποίος έδωσε μία ψυχεδελική πινελιά στο κομμάτι με το οποίο ανοίγει το άλμπουμ, το «Wesley’s Theory», και ο ράπερ Rapsody, ο οποίος συμμετείχε στο «Complexion (A Zulu Love)».

Το «To Pimp a Butterfly» παραμένει ένας σημαντικός δίσκος στον κανόνα του hip-hop, με τον άψογο συνδυασμό ειδών -από τζαζ μέχρι spoken word- και τα τολμηρά σχόλιά του για τη φυλετική αδικία.

Το πλατινένιο σε πωλήσεις άλμπουμ έφτασε στο Νο. 1 των charts του Billboard, ενώ το 2016 χάρισε στον Kendrick Lamar το βραβείο Grammy για το Καλύτερο Rap Άλμπουμ. Χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το άλμπουμ συνεχίζει να διατηρεί την απήχησή του, καθώς βρίσκεται στο Νο 19 της λίστας του Rolling Stone με τα 500 σπουδαιότερα άλμπουμ όλων των εποχών.

«Στο hip-hop έχουμε αυτό το πράγμα, το δεύτερο άλμπουμ είναι γρουσούζικο», λέει ο Kendrick Lamar στο τρέιλερ του podcast.

«Το πήρα πάνω μου να κάνω κάτι που με εμπνέει… Στο άλμπουμ εξήγησα τις εμπειρίες μου και τι συναισθήματα μου δημιούργησαν αυτές οι εμπειρίες και είπα (στο κοινό): “Yo, είναι κάτι μεγαλύτερο από το Compton και από το μέρος από το οποίο προερχόμαστε”», συνέχισε.

Την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου, ο Kendrick Lamar συμμετείχε στο Halftime Show του φετινού Super Bowl, μαζί με θρυλικούς καλλιτέχνες όπως ο Dr. Dre, η Mary J. Blige, ο Snoop Dogg, ο 50 Cent και ο Eminem. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ερμήνευσε την επιτυχία του «Alright» από το «To Pimp A Butterfly».

Το περασμένο καλοκαίρι ο Kendrick Lamar ανάρτησε μία δήλωση στην ιστοσελίδα του με την οποία άφησε τους θαυμαστές του να αναρωτιούνται αν ετοιμάζει ένα νέο δίσκο.

«Ενώ ο κόσμος γύρω μου εξελίσσεται, αναλογίζομαι τι έχει μεγαλύτερη σημασία. Η ζωή στην οποία θα προσγειωθούν οι λέξεις μου στη συνέχεια. Καθώς ετοιμάζω το τελευταίο μου άλμπουμ για την TDE, νιώθω χαρά που υπήρξα μέρος της για 17 χρόνια», έγραψε.

From Compton to the big stage 🏈🔥 Join Kendrick Lamar, @rapsody, @george_clinton, and many more as they reflect on his classic studio album "To Pimp a Butterfly."

🎙 #TheBigHitShow on @Spotify Feb 16 pic.twitter.com/gJeh0aWqoU

— Spotify Podcasts 🎙 (@spotifypodcasts) February 14, 2022