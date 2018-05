Ένα πολύ ιδιαίτερο βραβείο πρόσθεσε στην πλούσια συλλογή του ο Kendrick Lamar.

Την Τετάρτη 30 Μαΐου, ο Kendrick Lamar έγραψε ιστορία και έγινε ο πρώτος hip – hop καλλιτέχνης που κερδίζει Βραβείο Pulitzer, χάρη στο πολυβραβευμένο άλμπουμ «DAMN.», το οποίο έχει ήδη αποσπάσει ήδη τέσσερα βραβεία Grammy, συμπεριλαμβανομένου για το «Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ».

Η λιτή τελετή απονομής στον Αμερικανό ράπερ πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, την έδρα των Βραβείων Pulitzer.

Η βράβευση αποτέλεσε μία πρωτόγνωρη στιγμή για τη hip – hop μουσική, αλλά και για τον ίδιο τον Lamar, που εδραιώνεται ακόμα περισσότερο ως ένας από τους πιο ταλαντούχους μουσικούς στον κόσμο.

Ο K-Dot είναι ο τρόπος καλλιτέχνης που βραβεύεται με το Pulitzer μουσικής και δεν εκπροσωπεί το κλασικό ή το τζαζ ρεπερτόριο.

Ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου Κολούμπια, Lee C. Bollinger, επαίνεσε τον Kendrick Lamar για το αριστοτεχνικό έργο του και επανέλαβε όσα είχε σημειώσει η αρχική ανακοίνωση, τον περασμένο Απρίλιο.

Τα Βραβεία Pulitzer επισήμαναν ότι το «DAMN.» είναι «μία δεξιοτεχνική συλλογή τραγουδιών ενοποιημένη από την αυθεντικότητα και το δυναμισμό του ρυθμού της που προσφέρει συγκινητικά πορτρέτα, καταγράφοντας την πολυπλοκότητα της σύγχρονης Αφροαμερικανικής ζωής».

Ο Kendrick Lamar δεν πραγματοποίησε κάποια συνέντευξη στο χώρο του πανεπιστημίου για αυτό το σπουδαίο επίτευγμα, αλλά μίλησε στο κοινό του μέσω ζωντανής μετάδοσης στο Facebook.

«Είναι τιμή μου. Γράφω (τραγούδια) σε ολόκληρη τη ζωή μου, οπότε όταν παίρνω αυτό το είδος αναγνώρισης, είναι όμορφο», σχολίασε.

.@kendricklamar is in the building. “We’re both making history,” #Pulitzer Administrator @DanaCanedy told the Pulitzer music award-winner as he entered today’s prize luncheon. pic.twitter.com/Tg3cMQiLOH — The Pulitzer Prizes (@PulitzerPrizes) May 30, 2018

Οι προηγούμενοι πέντε παραλήπτες του βραβείου Pulitzer για τη μουσική ήταν η Κινέζα Du Yun για το «Angel’s Bone», ο σαξοφωνίστας Henry Threadgill για το «In for a Penny, In for a Pound», η συνθέτρια Julia Wolfe για το «Anthracite Fields», John Luther Adams για το «Become Ocean» και η τραγουδίστρια – βιολονίστρια Caroline Shaw για το «Partita for 8 Voices».