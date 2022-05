Kendrick Lamar: Το άλμπουμ «Mr. Morale & The Big Steppers» κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200

Το τέταρτο συνεχόμενο άλμπουμ του Kendrick Lamar που κάνει ντεμπούτο στην κορυφή.

Το νέο άλμπουμ του Kendrick Lamar με τίτλο «Mr. Morale & The Big Steppers» κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1 του αμερικανικού Billboard 200.

Το «Mr. Morale & The Big Steppers» κατέγραψε πωλήσεις ισοδύναμες των 295.500 albums στις ΗΠΑ την εβδομάδα που έληξε στις 19 Μαΐου, σύμφωνα με τη Luminate, αριθμός που συνιστά την καλύτερη εβδομάδα πωλήσεων φέτος από οποιοδήποτε άλμπουμ.

Αυτή είναι η τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα κατά την οποία συντρίβεται το εβδομαδιαίο ρεκόρ πωλήσεων του 2022 στις ΗΠΑ. Πριν από μια εβδομάδα, το «Un Verano Sin Ti» του Bad Bunny έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 με 274.000 πωλήσεις και μία εβδομάδα νωρίτερα, το «I Never Liked You του Future κατέκτησε το Νο. 1 με 222.000 πωλήσεις.

Το «Mr. Morale & The Big Steppers» ανακοινώθηκε στις 18 Απριλίου και κυκλοφόρησε στις 13 Μαΐου. Είναι το πρώτο άλμπουμ του Kendrick Lamar μετά από πέντε χρόνια.

Η τελευταία δισκογραφική δουλειά του ήταν το «DAMN.», το οποίο βρέθηκε για τέσσερις εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση του Kendrick Lamar μέχρι σήμερα. Το «DAMN.» ήταν επίσης το Νο. 1 άλμπουμ του 2017 στις ΗΠΑ και το 2018 κέρδισε το βραβείο Pulitzer για τη Μουσική.

Τα 18 τραγούδια του «Mr. Morale & The Big Steppers». είναι χωρισμένα ομοιόμορφα σε δύο μέρη, το καθένα με εννέα κομμάτια.

Από το σύνολο των 295.500 πωλήσεων του «Mr. Morale & The Big Steppers», 258.500 πωλήσεις αντιστοιχούν στα 343,02 εκατομμύρια streams που συγκέντρωσαν τα 18 τραγούδια του άλμπουμ στις ΗΠΑ την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του, 35.000 ήταν οι καθαρές πωλήσεις albums και 1.500 ήταν οι πωλήσεις μεμονωμένων τραγουδιών του άλμπουμ

Το «Mr. Morale & The Big Steppers» σημειώνει τις υψηλότερες πωλήσεις που έχουν σημειωθεί σε μία εβδομάδα στις ΗΠΑ από τότε που το «30» της Adele έκανε ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200 με πωλήσεις ισοδύναμες των 839.000 albums την εβδομάδα που έληξε στις 25 Νοεμβρίου 2021.

Το νέο άλμπουμ του Kendrick Lamar κατέγραψε επίσης τα περισσότερα streams σε μία εβδομάδα στις ΗΠΑ για ένα R&B / Hip-Hop άλμπουμ το 2022 και τη δεύτερη καλύτερη εβδομάδα streaming του 2022 για οποιοδήποτε άλμπουμ.

Τα περισσότερα streams σε μία εβδομάδα για το 2020 έχει συγκεντρώσει το «Un Verano Sin Ti» του Bad Bunny. Τα 23 τραγούδια του άλμπουμ μέτρησαν συνολικά 356,55 εκατομμύρια streams.

Καθώς το «Mr. Morale & The Big Steppers» του Kendrick Lamar δεν θα κυκλοφορήσει σε CD μέχρι τις 27 Μαΐου, ο αριθμός των 35.000 καθαρών πωλήσεών του προήλθε αποκλειστικά από τις ψηφιακές πωλήσεις του άλμπουμ.

Πρόκειται για τις υψηλότερες πωλήσεις ολόκληρων albums που έχει σημειώσει σε μία εβδομάδα το 2022 ένα ψηφιακό άλμπουμ και οι υψηλότερες για οποιοδήποτε άλμπουμ από τότε που το «30» της Adele πραγματοποίησε 205.000 πωλήσεις ολόκληρων ψηφιακών albums την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του τον Νοέμβριο του 2021.

Το ««Mr. Morale & The Big Steppers» είναι το τέταρτο συνεχόμενο άλμπουμ του Kendrick Lamar που κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200, ακολουθώντας τα χνάρια των «DAMN.» (2017), «To Pimp A Butterfly» (2015), «Good Kid, M.A.A.D City» (2012).