Kendrick Lamar: Το «Good Kid, M.A.A.A.D. City» συμπλήρωσε 10 συνεχόμενα χρόνια στο Billboard 200

Το άλμπουμ «Good Kid, M.A.A.A.D. City» του Kendrick Lamar κυκλοφόρησε στις 22 Οκτωβρίου 2012 και έκτοτε βρίσκεται ανελλιπώς στο Billboard 200.

Το «Good Kid, M.A.A.A.D. City» του Kendrick Lamar γιορτάζει τη δέκατη επέτειό αυτή την εβδομάδα και μαζί της ένα τεράστιο επίτευγμα: Το άλμπουμ διατηρείται στο chart του Billboard 200 από την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του, τον Οκτώβριο του 2012.

Σύμφωνα με το ιστορικό του chart, το «Good Kid, M.A.A.A.D. City» έχει περάσει 520 εβδομάδες στο Billboard 200, συμπληρώνοντας έτσι 10 συνεχόμενα χρόνια στο chart. Το άλμπουμ έφτασε μέχρι το Νο. 2 του Billboard 200, στις 10 Νοεμβρίου 2012, περίπου τρεις εβδομάδες μετά το ντεμπούτο του.

Το «Good Kid, M.A.A.A.D. City» είναι το hip-hop άλμπουμ όλων των εποχών με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο Billboard 200.

Τα δύο επόμενα άλμπουμ του Kendrick Lamar, το «To Pimp A Butterfly» και το «DAMN.», έχουν διανύσει επίσης τριψήφιο αριθμό εβδομάδων στο Billboard 200.

Το «To Pimp A Butterfly» έχει περάσει 135 εβδομάδες στο chart και το «DAMN» έχει συμπληρώσει 287 εβδομάδες παρουσίας. Και τα δύο αυτά άλμπουμ, που κυκλοφόρησαν το 2015 και το 2017 αντίστοιχα, έφτασαν στο Νο. 1 του Billboard 200, όπως και το φετινό «Mr. Morale & The Big Steppers» και το «Untitled Unmastered» του 2016.

Το «Good Kid, M.A.A.A.D. City» πραγματοποίησε 242.000 πωλήσεις στις ΗΠΑ την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του, καταγράφοντας το καλύτερο ντεμπούτο από άνδρα καλλιτέχνη της hip-hop για το 2012.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει μερικά από τα πιο φημισμένα τραγούδια του Kendrick Lamar, όπως τα «Swimming Pools», «M.A.A.A.D. City», «Backseat Freestyle», «Money Trees», «Bitch, Don’t Kill My Vibe» και το αγαπημένο τραγούδι του κοινού «Sing About Me, I’m Dying of Thirst», το οποίο έχει διάρκεια 12 λεπτών.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, το «Good Kid, M.A.A.A.D. City» κατέλαβε το Νο. 1 στη λίστα του Rolling Stone με τα καλύτερα concept albums όλων των εποχών.

Το περιοδικό σημείωσε για το «Good Kid, M.A.A.A.D. City»: «Είναι μια πολύπλοκη ιστορία για το πώς ο Lamar καταφέρνει τελικά να αντισταθεί στις παγίδες των συμμοριών της πόλης του και να αγκαλιάσει την πίστη του ως χριστιανός. Υποσυνείδητα αλλά σημαντικά, το άλμπουμ αποποιείται το ύφος του G-funk που χαρακτήριζε το hip-hop του Λος Άντζελες για δεκαετίες».

Ο Kendrick Lamar θα γιορτάσει τη συμπλήρωση των δέκα ετών από την κυκλοφορία του «Good Kid, M.A.A.A.D. City» πραγματοποιώντας την ημέρα της επετείου του, στις 22 Οκτωβρίου, μία δωρεάν livestream μετάδοση της συναυλίας του στο Παρίσι στο πλαίσιο της περιοδείας του «The Big Steppers Tour».