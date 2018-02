Ο Kendrick Lamar τραγούδησε ζωντανά στα BRIT Awards, δίνοντας συνέχεια στις εκρηκτικές εμφανίσεις που είχαν προηγηθεί αυτή τη σεζόν στα Βραβεία Grammy και στα MTV Video Music Awards.

Ο πολυβραβευμένος ράπερ ανέβηκε στη σκηνή του κατάμεστου «The O2 Arena» στο Λονδίνο, το βράδυ της Τετάρτης 21 Φεβρουαρίου και άφησε άφωνους τους θεατές που παρακολουθούσαν την εκδήλωση.

Στην αρχή, προκλήθηκε σύγχυση στο κοινό εξαιτίας των τεχνικών προβλημάτων που υπήρξαν με τη μουσική. Οι συνεχόμενες διακοπές, οι αμήχανες στιγμές σιωπής και η εισαγωγή που έπαιζε ξανά και ξανά έως ότου ξεκινήσει σωστά το τραγούδι, έφεραν σε δύσκολη τον Kendrick Lamar, ο οποίος ήταν ξαπλωμένος στην κορυφή ενός γιγαντιαίου, διάφανου κουτιού που περιείχε ένα πολυτελές αυτοκίνητο.

Το πρόβλημα με τη μουσική επιδιορθώθηκε και ο Kendrick Lamar δεν επηρεάστηκε καθόλου, αφού «έκλεψε» τις εντυπώσεις με άλλο ένα επικό θέαμα.

Στην αρχή τραγούδησε το «FEEL.», ένα τραγούδι από το σαρωτικό άλμπουμ «DAMN.». Στη συνέχεια, ο τριαντάχρονος Αμερικανός παρουσίασε τη συνεργασία με τον Rich The Kid στο «New Freezer» και σε εκείνο το σημείο ήταν που έγινε γυαλιά – καρφιά η σκηνή, σε μία στιγμή που αναμφισβήτητα συγκαταλέγεται στα καλύτερα στιγμιότυπα των φετινών BRIT Awards.

Ο Rich The Kid άρχιζε να θρυμματίζει τα τζάμια της πανάκριβης πορτοκαλί Lamborghini που βρισκόταν εντός της διάφανης κατασκευής, ενώ το σκηνικό συμπλήρωναν τεράστιες φλόγες.

Ενδιάμεσα, στην οθόνη του γηπέδου εμφανίστηκε η φράση «αυτή είναι άλλη μία σάτιρα από την Kendrick Lamar», θυμίζοντας την παρουσία του στη σκηνή των φετινών Βραβείων Grammy στη Νέα Υόρκη, στα τέλη Ιανουαρίου.

Ο Kendrick Lamar ήταν υποψήφιος για τον καλύτερο «Διεθνή Άνδρα Καλλιτέχνη» στα BRIT Awards 2018 και κέρδισε το βραβείο επικρατώντας του Drake, του DJ Khaled, του Childish και του Gambino Beck.

