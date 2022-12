Ο Kendrick Lamar κάνει ψυχοθεραπεία με την Helen Mirren στο video του «Count Me Out»

Ο Kendrick Lamar είχε συνεργαστεί με την Helen Mirren και για τις ανάγκες της περιοδείας του.

Ο Kendrick Lamar συναντά στο μουσικό βίντεο για το τραγούδι «Count Me Out» από το άλμπουμ του «Mr. Morale & The Big Steppers» την ψυχοθεραπεύτριά του, την οποία υποδύεται η καταξιωμένη Βρετανίδα ηθοποιός Helen Mirren.

Το ασπρόμαυρο βίντεο, σε σκηνοθεσία του Kendrick Lamar και του συνιδρυτή της pgLang Dave Free, ξεκινά με τον 35χρονο ράπερ να κάθεται μπροστά από ένα κλειστό πιάνο, με τη φωνή της Mirren να του τραβά την προσοχή.

Γυρίζει καθώς η κάμερα εστιάζει στην Helen Mirren. Πριν αρχίσει η μουσική, συζητούν για ένα περιστατικό όπου ο Lamar αρνήθηκε ότι πήρε μία θέση στάθμευσης από άλλον, πριν παραδεχτεί ότι το έκανε, και οι δυο τους γελούν.

Καθώς αρχίζει το τραγούδι, ο Kendrick Lamar και η Helen Mirren εμφανίζονται στις αντίθετες πλευρές της οθόνης, με το μεσαίο έγχρωμο τμήμα να εξιστορεί τους στίχους του «Count Me Out» με αφηρημένο τρόπο.

Στα πλάνα ο Kendrick Lamar κάνει ένα τεστ για COVID, φορά ένα ψεύτικο χαμόγελο για μία πρόποση με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο του Twitter, Jack Dorsey και τον venture capitalist Vivi Nevo (βασικός μέτοχος της Time Warner).

Επίσης, εμφανίζονται επίσης ο Dave Free, ο ράπερ Tanna Leone, που ανήκει στο δυναμικό της pgLang και η σύζυγός του Lamar, Whitney Alford.

Το «Count Me Out», το οποίο είναι δομημένο ως συνεδρία ψυχοθεραπείας, αναπαριστάται σε ολοκληρωμένη οπτικοποιημένη μορφή στο βίντεο. Η ψυχοσύνθεση του Kendrick Lamar εξετάζεται με όλα τα ψεγάδια της.

Η Helen Mirren, η οποία πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη σειρά «1923» μαζί με τον Harrison Ford, έχει ήδη συνεργαστεί με τον Kendrick Lamar με διαφορετική ιδιότητα στο πλαίσιο του «Mr. Morale & The Big Steppers».

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας «The Big Steppers Tour» του ράπερ, η οποία ολοκληρώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου μία τελευταία της συναυλία στη Νέα Ζηλανδία, η Helen Mirren ήταν αφηγήτρια του live show, το οποίο περιλάμβανε μεγάλο μέρος της εκτεταμένης δισκογραφίας του Kendrick Lamar.

Τον Νοέμβριο, ο Kendrick Lamar απέσπασε οκτώ υποψηφιότητες με το «Mr. Morale & The Big Steppers» για τα Βραβεία Grammy του 2023, μεταξύ των οποίων για το Καλύτερο Rap Άλμπουμ και την τέταρτη υποψηφιότητα της καριέρας του για το Άλμπουμ της Χρονιάς.

Συμπεριλαμβανομένου του «Count Me Out», ο Kendrick Lamar έχει κυκλοφορήσει τέσσερα μουσικά βίντεο για το τελευταίο άλμπουμ με το «N95», το «Rich Spirit» και μία ταινία μικρού μήκους για το «We Cry Together» στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί την ηθοποιό Taylour Paige και έχει δικαίωμα συμμετοχής στα επερχόμενα Βραβεία Όσκαρ.