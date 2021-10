Kelly Clarkson: Ντούετα με Ariana Grande και Chris Stapleton στο εορταστικό άλμπουμ «When Christmas Comes Around…»

Το ένατο άλμπουμ της Kelly Clarkson περιλαμβάνει έναν συνδυασμό από πρωτότυπα και κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Η Kelly Clarkson παρουσιάζει το εορταστικό άλμπουμ «When Christmas Comes Around…».

Σε αυτή τη δισκογραφική δουλειά που κυκλοφορεί από την Atlantic Records / Warner Records και αποτελείται από 15 τραγούδια, η Kelly Clarkson συναντά ξανά τους μακροχρόνιους συνεργάτες της Jason Halbert και Jesse Shatkin, μεταξύ άλλων, και παρουσιάζει έναν συνδυασμό νέων πρωτότυπων τραγουδιών και κλασικών χριστουγεννιάτικων τραγουδιών.

«Το “When Christmas Comes Around…” αποτυπώνει το πόσο διαφορετικές μπορεί να είναι οι γιορτές για όλους μας κατά τη διάρκεια των διαφορετικών σταδίων της ζωής μας και ελπίζω ότι όλοι μπορούν να βρουν κάτι στο δίσκο με το οποίο μπορούν να ταυτιστούν. Ελπίζω τα πιο χαρούμενα τραγούδια, αλλά αν όχι, ε… δεν είστε μόνοι», ανέφερε η Kelly Clarkson σε μήνυμά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από το εντυπωσιακό ντουέτο με την Ariana Grande στο «Santa, Can’t You Hear Me» μέχρι τη συγκλονιστικά όμορφη μπαλάντα «Merry Christmas (To The One I Used To Know)», το «When Christmas Comes Around…» εξερευνά ένα ευρύ φάσμα εορταστικών συναισθημάτων και εμπειριών που εδράζονται στην απαράμιλλη ερμηνευτική δεινότητα της Kelly Clarkson.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει επίσης το κεφάτο «Glow» με τη συμμετοχή του Chris Stapleton και το υπέροχα τολμηρό single «Christmas Isn’t Canceled (Just You)», το οποίο χαρακτηρίστηκε ως «ένα αυθάδες bop» από το Entertainment Weekly και ένα τραγούδι «εμποτισμένο με ενδυνάμωση» από το USA Today.

Ένα γιορτινό visualizer του άλμπουμ που δημοσιεύθηκε στο επίσημο κανάλι της Clarkson στο YouTube ζωντανεύει ακόμα περισσότερο το εκπληκτικό άλμπουμ. Δείτε το εδώ.

Το «When Christmas Comes Around…» είναι το επόμενο άλμπουμ της Kelly Clarkson μετά το «Meaning of Life» του 2017 και η δεύτερη εορταστική κυκλοφορία της μετά το άλμπουμ «Wrapped In Red» του 2013.

Τον προηγούμενο μήνα, η Kelly Clarkson ξεκίνησε την τρίτη σεζόν της βραβευμένης με έξι Daytime Emmy Awards εκπομπής της «The Kelly Clarkson Show» και επέστρεψε ως coach στην αμερικανική έκδοση του «The Voice», στο οποίο έχει κερδίσει την πρώτη θέση τρεις φορές.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο YouTube: