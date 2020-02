Η Kelly Clarkson παρουσιάστρια των Billboard Music Awards για τρίτη χρονιά

Παρουσιάζει το «The Kelly Clarkson Show», είναι κριτής στην αμερικανική έκδοση του «The Voice», μουσικός πλήρους απασχόλησης και όπως ανακοινώθηκε η Kelly Clarkson θα είναι επίσης οικοδέσποινα της τελετής απονομής των Billboard Music Awards για το 2020, που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο.

«Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις #BBMAs επειδή η Kelly Clarkson επιστρέφει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά για να παρουσιάσει τα Billboard Music Awards για το 2020!», αναφέρεται στον επίσημο λογαριασμό των BBMAs στο Twitter.

Σύμφωνα με το Billboard, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια έχει στο βιογραφικό της 27 τραγούδια της που έχουν εμφανιστεί στο chart του Hot 100, συμπεριλαμβανομένων των «Already Gone», «Walk Away» και το «Don’t You Wanna Stay» με τον Jason Aldean.

Ήταν πολλές φορές υποψήφια για Billboard Music Award, στις κατηγορίες Καλλιτέχνης της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς και Digital Single της Χρονιάς.

Το 2017 η Kelly Clarkson τιμήθηκε με το βραβείο Powerhouse στην εκδήλωση Billboard Women in Music.

Τα Billboard Music Awards 2020 θα πραγματοποιηθούν στις 29 Απριλίου στο MGM Grand Garden Arena του Λας Βέγκας και θα μεταδοθούν ζωντανά από το NBC για ακόμα μία χρονιά.

Η Kelly Clarkson εκπλήρωσε με επιτυχία τα καθήκοντά της στα περσινά Billboard Music Awards, όμως κανείς δεν κατάλαβε ότι όση ώρα ήταν πάνω στη σκηνή υπέφερε από τη σκωληκοειδίτιδα της.

Λίγες ώρες μετά την τελετή απονομής υποβλήθηκε μάλιστα σε εγχείρηση για την αφαίρεση της.

«Δεν θα πω ψέματα. Ίσως ξέσπασα σε κλάματα από τον πόνο μετά το show. Πέταξα κατευθείαν για το σπίτι μετά την εκδήλωση, έκανα με επιτυχία την εγχείρηση νωρίς αυτό το πρωί και νιώθω καταπληκτικά τώρα», έγραψε η τραγουδίστρια στο Twitter μετά το χειρουργείο.

Not gonna lie…. I may or may not have broken down in tears after the show from pain 😬 BUT thanks 2 all the amazing people @ Cedars-Sinai I flew home directly after the event, nailed the surgery early this morning, & feeling awesome now! Bye bye appendix 🤣 #TheShowMustGoOn 💁🏼‍♀️ https://t.co/eL9HoVlSiM

— Kelly Clarkson (@kellyclarkson) May 2, 2019