Η Kelly Clarkson κυκλοφορεί το μελωδικό single «Christmas Isn’t Canceled (Just You)»

Ένα ανατρεπτικό τραγούδι χωρισμού ανοίγει την αυλαία του νέου χριστουγεννιάτικου άλμπουμ της Kelly Clarkson.

Η Kelly Clarkson ανακοινώνει την κυκλοφορία ενός εορταστικού άλμπουμ με τίτλο «When Christmas Comes Around…».

Με βάση το υπέροχα τολμηρό single «Christmas Isn’t Canceled (Just You)», που μόλις κυκλοφόρησε, το άλμπουμ θα εξερευνήσει ένα ευρύ φάσμα γιορτινών συναισθημάτων και εμπειριών που εδράζονται στην απαράμιλλη ερμηνευτική δεινότητα της Kelly Clarkson.

«Επέλεξα τον συγκεκριμένο στίχο ως τίτλο αυτού του project επειδή ήθελα να προσδώσω μια δόση πραγματικότητας στο γεγονός ότι πιθανότατα βρισκόμαστε όλοι σε πολύ διαφορετική συναισθηματική κατάσταση “όταν έρχονται τα Χριστούγεννα”», εξηγεί η τραγουδίστρια.

«Κάποιοι από εμάς είναι απορροφημένοι από ένα νέο έρωτα, κάποιοι από εμάς θυμούνται μία απώλεια, κάποιοι είναι γεμάτοι αισιοδοξία για την νέα χρονιά που έρχεται, άλλοι είναι ενθουσιασμένοι για τον χρόνο που θα περάσουν μακριά από το χάος που μπορεί μερικές φορές να έχει η επαγγελματική μας ζωή», περιγράφει.

«Όπου κι αν βρίσκεστε και ό,τι κι αν αντιμετωπίζετε, ήθελα να μπορέσετε όλοι να συνδεθείτε με ένα μήνυμα σε αυτό το άλμπουμ», τονίζει.

«Κάθε χρόνο μπορεί να έχετε και άλλο αγαπημένο τραγούδι, ανάλογα με το σημείο στο οποίο βρίσκεστε στη ζωή σας, αλλά ενώ η αλλαγή μπορεί να είναι απρόβλεπτη, δεν υπάρχει καλύτερη εποχή του χρόνου, κατά τη γνώμη μου, για να εμφυσήσει κανείς ελπίδα στη ζωή του και να αφήσει τη δυνατότητα να περιπλανηθεί».

Alright, y'all! I can't keep this one a secret anymore!! I'm releasing a brand new album titled #WhenChristmasComesAround… and you can pre-order it starting tonight at 12AM ET!!! Until then, here's the track list…. 🎄🎶 #ChristmasIsntCanceled pic.twitter.com/nxkBy2LFZg — Kelly Clarkson (@kellyclarkson) September 23, 2021

Το άλμπουμ «When Christmas Comes Around…», που θα κυκλοφορήσει από την Atlantic Records / Warner Music στις 15 Οκτωβρίου, θα περιέχει ένα συνδυασμό πρωτότυπων και κλασικών τραγουδιών.

Μεταξύ τους μία σειρά από εντυπωσιακές συνεργασίες με την Ariana Grande («Santa, Can’t You Hear Me»), τον Chris Stapleton («Glow») και με τον Brett Eldredge (στο hit single «Under The Mistletoe» του 2020).

Το «When Christmas Comes Around…» θα αποτελέσει το επόμενο άλμπουμ της Kelly Clarkson μετά το «Meaning of Life» του 2017 και την πρώτη χριστουγεννιάτικη κυκλοφορία της μετά το «Wrapped In Red» του 2013.

Εν τω μεταξύ, η Kelly Clarkson ξεκίνησε την τρίτη σεζόν της βραβευμένης με έξι Daytime Emmy Awards τηλεοπτικής εκπομπής της «The Kelly Clarkson Show» στο NBC και επέστρεψε ως coach στην αμερικανική έκδοση του «The Voice», στο οποίο έχει κερδίσει την πρώτη θέση τρεις φορές.

Το tracklist του άλμπουμ «When Christmas Comes Around…»

1. Merry Christmas Baby

2. It’s Beginning To Look A lot Like Christmas

3. Christmas Isn’t Canceled (Just You)

4. Merry Christmas (To The One I Used To Know)

5. Rockin’ Around The Christmas Tree

6. Glow (feat. Chris Stapleton)

7. Santa Baby

8. Santa, Can’t You Hear Me (feat. Ariana Grande)

9. Last Christmas

10. Jingle Bell Rock

11. Blessed

12. Christmas Come Early

Bonus Tracks

13. Under The Mistletoe (feat. Brett Eldredge)

14. All I Want For Christmas Is You

15. Christmas Eve