Ο Keith Richards των Rolling Stones υπόσχεται ότι «έρχεται νέα μουσική»

Ο κιθαρίστας των Rolling Stones ευχήθηκε επίσης στους θαυμαστές του καθυστερημένα καλή χρονιά.

Ο Keith Richards υπόσχεται μεγάλα πράγματα για το 2023.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κιθαρίστας των Rolling Stones ενθουσίασε τους θαυμαστές του ενημερώνοντας για τα σχέδιά του για φέτος.

«Γεια σας παιδιά, εδώ είμαστε και πάλι. Εύχομαι σε όλους σας καθυστερημένα καλή χρονιά», είπε ο Keith Richards στο βίντεο διάρκειας 15 δευτερολέπτων, στο οποίο φαίνεται εξαιρετικά χαλαρός σε ένα εξοχικό σκηνικό φορώντας στρογγυλά γυαλιά, ένα πράσινο μπλουζάκι και ασορτί κορδέλα στο κεφάλι του.

«Έρχεται καινούργια μουσική και ελπίζουμε ότι θα σας δούμε. Τέλος πάντων, ας κρατήσουμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα», πρόσθεσε.

Αν και ο Keith Richards δεν διευκρίνισε αν θα κυκλοφορήσει νέα μουσική ο ίδιος ή το συγκρότημα, υπάρχουν συνεχείς φήμες σχετικά με το πρώτο άλμπουμ των Rolling Stones με νέο υλικό μετά το «A Bigger Bang» του 2005 και το πρώτο τους χωρίς τον Charlie Watts.

Ο Ronnie Wood δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα The Sun τον Οκτώβριο ότι το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος με καινούργια τραγούδια μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες θα κυκλοφορήσει αυτό το καλοκαίρι.

Επίσης, επιβεβαίωσε το άλμπουμ θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή του αείμνηστου ντράμερ Charlie Watts, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 80 ετών τον Αύγουστο του 2021.

Τότε, ο Ronnie Wood ανέφερε ότι οι Rolling Stones είχαν προγραμματίσει να ολοκληρώσουν τα τραγούδια στο Λος Άντζελες στα τέλη του 2022 και ότι στο άλμπουμ θα συμμετέχει τόσο ο Charlie Watts όσο και ο ντράμερ Steve Jordan, ο οποίος συνοδεύει πλέον το συγκρότημα στις περιοδείες.

Εν τω μεταξύ, οι θαυμαστές των Rolling Stones θα μπορέσουν να ικανοποιήσουν την επιθυμία για τα κλασικά κομμάτια των Rolling Stones με το επερχόμενο απόλυτο live album «GRRR Live!», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Φεβρουαρίου.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει 24 τραγούδια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 60 χρόνια της ιστορίας του θρυλικού συγκροτήματος, όπως τα «Honky Tonk Women», «Start Me Up», «Get Off of My Cloud,», «Paint it Black» και «Miss You» και τη συμμετοχή καλλιτεχνών όπως οι Bruce Springsteen, Lady Gaga, Mick Taylor, The Black Keys, John Mayer και Gary Clark Jr.