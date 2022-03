Ο Keith Richards λέει ότι το διάλειμμα των Rolling Stones ήταν «απαραίτητο»

Ο Keith Richards δήλωσε ότι το διάλειμμα που έκαναν οι Rolling Stones στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ήταν «αναγκαίο» και υποστήριξε ότι η περίοδος που πέρασε μακριά από το θρυλικό ροκ συγκρότημα τον έκανε «πιο δυνατό».

Ο 78χρονος βετεράνος κιθαρίστας δήλωσε ότι η περίοδος κατά την οποία κυκλοφόρησε το δεύτερο σόλο άλμπουμ του, «Main Offender», με τους X-pensive Winos του έδωσε καλύτερη «γνώση» του ρόλου του frontman σε ένα συγκρότημα.

Οι Rolling Stones παραλίγο να διαλυθούν στα τέλη της δεκαετίας του 1980 λόγω της αυξανόμενης αντιπαλότητας μεταξύ του Richards και του τραγουδιστή Mick Jagger.

Ο Keith Richards μίλησε στον Zane Lowe στο Apple Music 1 για τα τριάντα χρόνια του «Main Offender», το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 1992, και περιέγραψε πώς «δυνάμωσε» από την εμπειρία αυτή.

«Ήταν μία περίεργη περίοδος», παραδέχτηκε.

«Κοιτάζοντας το παρελθόν τώρα, ήταν ένα αναγκαίο διάλειμμα. Μόλις ξεκινήσαμε ξανά, ένιωσα πιο δυνατός από ό,τι είχα νιώσει για πολύ καιρό. Με τους Winos είχα μάθει πολλά περισσότερα για το πώς είναι να είσαι ο frontman», συνέχισε.

«Με άλλα λόγια, επέστρεψα στους Stones με πολύ περισσότερες γνώσεις για το τι συνεπάγεται η δουλειά του Mick. Και είναι εκπληκτικά διαφορετική, είσαι εκεί έξω όλη την ώρα», ανέφερε.

«Δεν σταματάς ποτέ. Με τους Stones, μπορώ να ρυθμίζω τον χρόνο μου. Αλλά όταν ήμουν στους Winos, τραγουδούσα και έπαιζα κιθάρα παράλληλα, αυτό με δυνάμωσε πολύ. Και έφερα πολλές γνώσεις και ήμουν πολύ πιο δυνατός όταν επέστρεψα στους Stones», σημείωσε.

Ο Keith Richards και ο Mick Jagger άφησαν στην άκρη την αντιπαράθεση τους μετά την ένταξη των Rolling Stones στο Rock & Roll Hall Of Fame το 1989.

Στη συνέχεια ξεκίνησαν την περιοδεία «Steel Wheels/Urban Jungle Tour» και μετά την ολοκλήρωσή της, τον Αύγουστο του 1990, μετά την οποία έκαναν το σύντομο διάλειμμα που αποδείχθηκε καθοριστικό για την αναζωογόνηση των μελών του συγκροτήματος.

Ο Charlie Watts κυκλοφόρησε δύο τζαζ άλμπουμ, ο Ronnie Wood ηχογράφησε το πέμπτο σόλο άλμπουμ του – και το πρώτο μετά από 11 χρόνια – με τίτλο «Slide On This».

Ο Bill Wyman κυκλοφόρησε το τέταρτο σόλο άλμπουμ του και ο Keith Richards κυκλοφόρησε το δεύτερο σόλο άλμπουμ του, «Main Offender», στα τέλη του 1992 και έκανε μία σύντομη περιοδεία που περιλάμβανε μεγάλες συναυλίες στην Ισπανία και την Αργεντινή.

Ο Mick Jagger απέσπασε καλές κριτικές και κατέγραψε ικανοποιητικές πωλήσεις με το τρίτο σόλο άλμπουμ του, «Wandering Spirit», το οποίο έφτασε στο Νο. 12 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Νο. 11 στις ΗΠΑ. Το άλμπουμ πούλησε περισσότερα από δύο εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, ενώ έχει γίνει χρυσό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μέχρι το 1993, ο Bill Wyman είχε αποχωρήσει από το συγκρότημα και οι Rolling Stones ήταν έτοιμοι να ηχογραφήσουν τον επόμενο δίσκο τους.

