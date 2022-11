Keith Levene: Πέθανε ο συνιδρυτής των Clash και των Public Image Ltd

«Ήταν ένας από τους πιο καινοτόμους, τολμηρούς και επιδραστικούς κιθαρίστες όλων των εποχών».

Πέθανε σε ηλικία 65 ετών ο Keith Levene, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των συγκροτημάτων Public Image Ltd και The Clash.

Την είδηση ανακοίνωσε ο συγγραφέας και σεναριογράφος Adam Hammond, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο Keith Levene πέθανε την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου.

Ο The Guardian ανέφερε ότι ο Βρετανός μουσικός πέθανε από καρκίνο του ήπατος.

«Με μεγάλη θλίψη αναφέρω ότι ο στενός μου φίλος και θρυλικός κιθαρίστας της Public Image Limited, Keith Levene, απεβίωσε την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου», έγραψε ο Adam Hammond.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Keith ήταν ένας από τους πιο καινοτόμους, τολμηρούς και επιδραστικούς κιθαρίστες όλων των εποχών», τόνισε.

«Ο Keith επιδίωξε να δημιουργήσει ένα νέο παράδειγμα στη μουσική και με τους πρόθυμους συνεργάτες του John Lydon και Jah Wobble το κατάφερε. Η δουλειά του στην κιθάρα στα εννέα λεπτά του “Theme”, του πρώτου τραγουδιού του πρώτου άλμπουμ των PiL, καθόρισε πώς θα έπρεπε να είναι η εναλλακτική μουσική», συνέχισε.

«Εκτός από το γεγονός ότι συνέβαλε στην ανάδειξη των PiL ως το σημαντικότερο συγκρότημα της εποχής του, ο Keith ίδρυσε επίσης τους The Clash μαζί με τον Mick Jones και επηρέασε σημαντικά τον πρώιμο ήχο τους. Τόσο πολλά από αυτά που ακούμε σήμερα οφείλονται στη δουλειά του Keith, μερικά από αυτά αναγνωρίζονται, τα περισσότερα όχι», ανέφερε.

«Οι σκέψεις μας και η αγάπη μας πηγαίνουν στη σύντροφό του Kate, την αδελφή του Jill και σε όλη την οικογένεια και τους φίλους του Keith. Ο κόσμος είναι πιο σκοτεινός χωρίς την ιδιοφυΐα του. Ο δικός μου θα είναι πιο σκοτεινός χωρίς τον φίλο μου», κατέληξε ο Hammond.

«Έφυγε και δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω. Τώρα είμαι χήρα», δήλωσε η σύζυγος του Keith Levene, Shelly Da Cunha, η οποία είπε στο Variety ότι ο κιθαρίστας έφυγε από τη ζωή γαλήνια.

Ο Keith Levene, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λονδίνο, ήταν ένας από τους πραγματικούς πρωτοπόρους του βρετανικού punk-rock κινήματος.

Αφού συμμετείχε στις περιοδείες των Yes στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο Keith Levene ίδρυσε τους The Clash το 1976 μαζί με τον Mick Jones, πείθοντας ως γνωστόν τον Joe Strummer να εγκαταλείψει το τότε συγκρότημά του -τους 101ers- και να ενταχθεί στη δική τους μπάντα.

Στη συνέχεια, ο Keith Levene αποχώρησε από τους The Clash πριν αρχίσουν να ηχογραφούν μουσική και ίδρυσε τους Public Image Ltd με τον John Lydon μετά τη διάλυση των Sex Pistols.

Μετά την αποχώρησή του από τους Public Image Ltd το 1983, ο Levene κράτησε χαμηλούς τόνους, κυρίως λόγω της μάχης του με την ηρωίνη, αλλά μετακόμισε στο Λος Άντζελες και εντάχθηκε στη τοπική μουσική κοινότητα.

Επανεμφανίστηκε το 1987 με το EP «Violent Opposition», στο οποίο συμμετείχαν μέλη των Red Hot Chili Peppers και άλλων νεαρών συγκροτημάτων του Λος Άντζελες, όπως οι Fishbone και οι Thelonious Monster και έκανε την παραγωγή διάφορων demo για το δεύτερο άλμπουμ των RHCP, το «The Uplift Mofo Party Plan».

Ο Keith Levene συνέχισε να εργάζεται και να κυκλοφορεί διάφορα σόλο άλμπουμ τα επόμενα χρόνια και επανενώθηκε με τον μπασίστα Jah Wobble των Public Image Ltdκατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2010.

Το 2015 κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του με τίτλο «I Was a Teen Guitarist for the Clash» (Ήμουν ένας έφηβος κιθαρίστας για τους Clash), ενώ ο Guardian ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια ο Keith Levene ετοίμαζε ένα βιβλίο για την ιστορία των Public Image Ltd. μαζί με τον Adam Hammond.