Kehlani και Justin Bieber συνεργάζονται στο νέο single «Up At Night»

Η Kehlani και ο Justin Bieber σε ένα τραγούδι για όσους είναι πολύ ερωτευμένοι για να κοιμηθούν.

Η Kehlani συνεργάζεται με τον Justin Bieber στο νέο single «Up At Night».

Το τραγούδι θα συμπεριληφθεί στο τρίτο άλμπουμ της Kehlani, με τίτλο «blue water road», το οποίο θα κυκλοφορήσει από την Atlantic Records / Warner Music στις 29 Απριλίου

Το «Up At Night» διαθέτει μεθυστικούς στίχους και ένα δυναμικό ρεφρέν που απογειώνεται από τη μαγευτική φωνή της Kehlani.

Σύμφωνα με την Kehlani, το τραγούδι αναφέρεται σε μια «υγιώς εμμονική σχέση». «Λες σε κάποιον: “Σ’ αγαπώ τόσο πολύ που με κρατάει ξύπνιο τη νύχτα”. Λατρεύω αυτό που έκανε ο Justin και είναι ένα πολύ διασκεδαστικό κομμάτι για να το χορέψεις», σχολίασε.

Και οι δύο τραγουδιστές αποτυπώνουν τέλεια αυτά τα έντονα συναισθήματα με τους κατάλληλους στίχους.

«Αναρωτιέσαι γιατί σ’ αγαπώ, δεν υπήρξε ποτέ πίεση / Εύκολα όσο θέλω, απλά δεν υπάρχει κανείς καλύτερος / Νομίζεις ότι είναι υπολογισμένο, μωρό μου, απλά δεν είμαι τόσο έξυπνη / Ποτέ / Και τι θα μπορούσα να πω; Ήξερα ότι θα πήγαινε έτσι / Ή μήπως θα μπορούσες να το ρίξεις στη μοίρα; Δεν μπορούσα να το αφήσω έτσι απλά να ξεφύγει / Τώρα στο τέλος των ημερών μας, θα επιστρέφω στις σκέψεις σου».

Το «Up At Night» είναι η δεύτερη συνεργασία της Kehlani και του Justin Bieber και ακολουθεί την πρώτη συνάντησή τους στο τραγούδι «Get Me» από το άλμπουμ «Changes» του Καναδού αστέρα της pop που κυκλοφόρησε το 2020.

Παράλληλα, αποτελεί τον τρίτο προπομπό του νέου άλμπουμ «blue water road» της Kehlani.

Πριν από ένα μήνα δόθηκε στη δημοσιότητα το single «Little Story» μαζί με ένα κινηματογραφικό music video που απεικονίζει την ομορφιά της απλότητας, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2021 είχε προηγηθεί το «Altar», το πρώτο single από το άλμπουμ, το οποίο συνοδεύτηκε από ένα music video με τη συμμετοχή του παραγωγού Pop Wansel.

Το «blue water road» είναι η επόμενη δισκογραφική δουλειά της Kehlani μετά το «It Was Good Until It Wasn’t» του 2020, το οποίο απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα 1 δισεκατομμύριο streams παγκοσμίως.

Σε προηγούμενο δελτίο τύπου, η Kehlani δήλωσε ότι το «blue water road» είναι ένας «προορισμός στο μυαλό μου» και σημείωσε ότι το άλμπουμ «δίνει σε όλους πρόσβαση».

«Είναι ένα συναισθηματικό ταξίδι, ένα σεξουαλικό ταξίδι και ένα πνευματικό ταξίδι. Για μένα, το άλμπουμ είναι σαν ένα γυάλινο σπίτι. Είναι ελαφρύ, διαφανές και ο ήλιος περνάει μέσα από αυτό», εξήγησε.