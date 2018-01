Το Europavox Festival επιστρέφει στην Αθήνα!

Το project που προωθεί την ευρωπαϊκή μουσική μέσα από τη συνεργασία επτά διοργανωτών συναυλιών από ισάριθμες χώρες έρχεται για 2η φορά στη χώρα μας, με ακόμα περισσότερους καλλιτέχνες από την ευρωπαϊκή σκηνή και headliners δύο μεγάλα ονόματα από τη Γαλλία!

Την Παρασκευή 20 Απριλίου, ο Kavinsky, ο διάσημος μουσικός / παραγωγός / DJ και ένα από τα σπουδαιότερα ονόματα της ηλεκτρονικής σκηνής της τελευταίας δεκαετίας, θα βρεθεί στο Fuzz Live Music Club για ένα special set .

Το Σάββατο 21 Απριλίου, οι φοβεροί Chinese Man θα βρεθούν στο Gazi Music Hall ξεσηκώνοντας τους πολυπληθείς φίλους τους στην Αθήνα με τα εκρηκτικά hip hop κομμάτια τους.

Σύντομα, θα ανακοινωθούν περισσότερα ονόματα και για τις δύο βραδιές του Europavox . Μείνετε συντονισμένοι!

Τα δύο σπουδαία ονόματα θα εμφανιστούν και στη Θεσσαλονίκη, σε headline shows , στις αντίστροφες ημερομηνίες. Οι Chinese Man την Παρασκευή 20 Απριλίου και ο Kavinsky τοΣάββατο 21 Απριλίου, αμφότεροι στο Fix Factory Of Sound .

ΑΘΗΝΑ

Europavox Athens Day 1: Kavinsky + more artists tba

Παρασκευή 20 Απρίλίου , Fuzz Live Music Club ( Πειραιώς 209 & Πατριάρχου Ιωακείμ 1,Ταύρος, Αθήνα , 210 3450817, www.fuzzclub.gr).

Εισιτήρια προπωλούνται προς 32 ευρώ (μονό) και 60 ευρώ (διπλό). Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 35 ευρώ.

Europavox Athens Day 2: Chinese Man + more artists tba

Σάββατο 21 Απριλίου, Gazi Music Hall (Ιερά Οδός 7-13, Γκάζι, Μετρό «Κεραμεικός»).

Εισιτήρια προπωλούνται προς 28 ευρώ (μονό) και 50 ευρώ (διπλό). Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 32 ευρώ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Chinese Man + opening act (tba)

Παρασκευή 20 Απριλίου, Fix Factory of Sound (26ης Οκτωβρίου 15, Θεσσαλονίκη / τηλ. 2310 500670 / www.fixfactoryofsound.gr)

Η προπώληση ξεκινάει προς 20 ευρώ. Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί προς 22ευρώ. Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 25 ευρώ.

Kavinsky + opening act (tba)

Σάββατο 21 Απριλίου, Fix Factory of Sound (26ης Οκτωβρίου 15, Θεσσαλονίκη / τηλ. 2310 500670 / www.fixfactoryofsound.gr)

Η προπώληση ξεκινάει προς 20 ευρώ. Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί προς 22ευρώ. Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 25 ευρώ.

Διάθεση: τηλεφωνικά στο 11 876, στα καταστήματα Reload, Seven Spots, Media Markt, Ευριπίδης, στο Viva Kiosk (Πλ. Συντάγματος 4, καθημερινά 9:00-21:00) και στο Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00), καθώς και στα www.fuzzclub.gr (Αθήνα), www.fixfactoryofsound.gr (Θεσσαλονίκη) και www.viva.gr.

Kavinsky

Ο διάσημος Γάλλος Kavinsky έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας σε μια χρονιά που θα σηματοδοτήσει την πολυαναμενόνενη δισκογραφική επιστροφή του. Ο Vincent Belorgey, όπως είναι το αληθινό του όνομα, είναι μουσικός, dj και παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής με «εμμονή» στα electropop soundtrack από ταινίες και σειρές των 80s.

Ο χαρακτήρας Kavinsky δημιουργήθηκε από τον Belorgey και η ιστορία τον θέλει να σκοτώνεται όταν τρακάρει με την Ferrari Testarossa του τo 1986 και να επιστρέφει ως ζόμπι για να φτιάξει τη δική του ηλεκτρονική μουσική!

Η παγκόσμια επιτυχία ήρθε με μια ταινία του 2011, το περίφημο «Drive» με πρωταγωνιστή τον Ryan Gosling. Στα opening credits ακούστηκε το κλασικό πλέον «Nightcall» και ο Kavinsky, αμέσως, πάτησε κορυφή!

Στο μοναδικό στούντιο δίσκο του «ΟutRun» (2013) αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς, με τις επιρροές να έρχονται μετά από ώρες θέασης ταινιών, video games, αστυνομικές σειρές σαν το Miami Vice και ταινίες του Dario Argento. Ο ίδιος, ηθοποιός όταν ήταν πιο νέος, συνεργάστηκε και με τον Guy-Manuel de Homem-Christo, το 1/2 των Daft Punk, στη σύνθεση του «Nightcall».

Τα sets που παρουσιάζει είναι γεμάτα από τη δική του μουσική, αλλά και από όλους τους ήχους που τον έχουν επηρεάσει στη δημιουργία της.

https://www.facebook.com/KavinskyOfficial/

https://www.instagram.com/kavinsky/?hl=en

https://soundcloud.com/deadcruiser

Chinese Man

Oι Chinese Man επιστρέφουν για να στήσουν το μεγαλύτερο πάρτι τους! Κάθε τους ζωντανή εμφάνιση σημαίνει έναν κατακλυσμό απο hip-hop, funk , dub, afrobeat, swing και reggae ρυθμούς με τους οποίους συνεπαίρνουν τους χιλιάδες πιστούς φίλους τους.

Έχοντας μόλις κυκλοφορήσει τον 10ο και πιο πολυσυλλεκτικό δίσκο τους, «Shikantaza», αποδεικνύουν σε κάθε τους βήμα πως παραμένουν ένα από τα πιο δημιουργικά, αλλά και κορυφαία live acts, της Ευρώπης.

Ο… μυστηριώδης Chinese Man δημιούργησε τη μπάντα το 2004 και έστειλε τους High Ku, Sly και Zé Mateo να δώσουν ήχο και εικόνα στο όραμά του. Με σύνθημα make music, not war!» οι Chinese Man ζητούν από όλους μας να ενώσουμε τη φωνή και τη δύναμή μας εν μέσω ήχων για να δημιουργηθεί μια «human music, κοσμική και απλά υπέροχη».

www.chinesemanrecords.com

www.facebook.com/chineseman/?fref=ts

https://soundcloud.com/chineseman

Λίγα λόγια για το Europavox Festival

Το Europavox Festival είναι ένα project το οποίο επιλέχτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη – Πολιτισμός», με βασικούς σκοπούς:- Τη διατήρηση της ευρωπαϊκής μουσικής ποικιλομορφίας

– Την προώθηση της διεθνούς ανάπτυξης των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών της μουσικής βιομηχανίας

– Τη συνένωση και την συνεργασία, σε ένα χρονικό πλαίσιο 4 ετών, 7 ευρωπαίων εταίρων από ισάριθμες διαφορετικές χώρες

Συγκεκριμένες και καινοτόμες δράσεις:

– Η δημιουργία του πρώτου online μέσου (website) αφιερωμένου στην ευρωπαϊκή μουσική.To www. europavox.com είναι στο αέρα εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Μάλιστα, οι χρήστες που το επισκέπτονται από την Ελλάδα είναι οι δεύτεροι σε αριθμό, πίσω μόνο από τη Γαλλία που ηγείται του όλου project. Στο site μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες για πάρα πολλά ονόματα από την ευρωπαϊκή σκηνή, γνωστά και λιγότερο γνωστά, άρθρα γενικού ενδιαφέροντος για τη μουσική βιομηχανία, αλλά και την ενότητα της ευρωπαϊκής » band of theday / week» από την οποία έχουν περάσει και αρκετά ελληνικά σχήματα, όπως οι Omegaray,The Noise Figures , The Rattler Proxy, In Trance 95, Maximum High, Theodore κ.α.

– Η παραγωγή 7 Europavox φεστιβάλ σε κάθε μία από τις χώρες / εταίρους

– Η δημιουργία ενός προγράμματος που θα προετοιμάζει τους καλλιτέχνες να εξάγουν τημουσική τους. Ήδη, οι Noise Figures (Clermont –Ferrand ) και οι Omegaray (Βρυξέλλες) έχουν προσκληθεί και εμφανιστεί σε διοργανώσεις του Europavox στην Ευρώπη.

– Ένας πειραματικός χώρος για νεοφυείς ιδέες (startups) δημιουργικών βιομηχανιών