Η Katy Perry λέει ότι η ζωή της «ξεκίνησε» μετά τη γέννηση της κόρης της

Η Katy Perry μιλά για την αγάπη που νιώθει μια μητέρα με αφορμή τα πρώτα γενέθλια της κόρης της.

Η 36χρονη τραγουδίστρια του χρησιμοποίησε το Twitter για να μοιραστεί ένα γλυκό μήνυμα προς τιμήν της πολύ ιδιαίτερης περίστασης.

«Πριν από ένα χρόνο σήμερα ήταν η ημέρα που ξεκίνησε η ζωή μου… Χρόνια πολλά για τα πρώτα γενέθλια της Daisy Dove μου, της αγάπης μου», έγραψε η κριτής του «American Idol».

Η Katy Perry και ο αρραβωνιαστικός της Orlando Bloom απέκτησαν το πρώτο τους παιδί πέρυσι. Ο ηθοποιός είναι επίσης πατέρας ενός 10χρονου παιδιού, του Flynn, τον οποίο απέκτησε με την πρώην σύζυγό του Miranda Kerr.

1 year ago today is the day my life began… Happy first Birthday my Daisy Dove, my love. ♥️

— KATY PERRY (@katyperry) August 26, 2021