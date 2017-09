Τα τραγούδια της συναυλίας

1. Witness

2. Roulette

3. Dark Horse

4. Chained To The Rhythm

Interlude: Act My Age

5. Teenage Dream

6. Hot N ‘Cold και Last Friday Night

7. California Gurls

8. I Kissed a Girl

Interlude: Floating

9. Déjà Vu

10. Tsunami

11. ET

12. Bon Appétit / What Have You Done For Me Lately (Janet Jackson cover)

Interlude: Minde Maze

13. Thinking of You

14. Save as Draft

15. Power

16. Hey Hey Hey

17. Part Of Me

18. Swish Swish

19. Roar

Ecnore:

20. Firework