Επί 96 συνεχόμενες ώρες εκτέθηκε η Katy Perry στο δικό της «Big Brother», χωρίς να αφήσει ούτε δευτερόλεπτο αδημοσίευτο. Παρ’ όλα αυτά, έμειναν σκηνές για ντοκιμαντέρ.

Τα ντοκιμαντέρ από διάσημους καλλιτέχνες συνεχίζονται, επιμένοντας σε γυναικείο μοτίβο. Μετά τη Lady Gaga, την Demi Lovato και τη (φήμη για τη) Rihanna, τη σκυτάλη παραλαμβάνει η Katy Perry.

Τον προηγούμενο Ιούνιο, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια πραγματοποίησε μία ζωντανή μετάδοση τύπου «Big Brother» επί 96 συνεχόμενες ώρες, σε συνεργασία με το YouTube, προκειμένου να υποδεχθεί τη νέα δισκογραφική δουλειά της με τίτλο «Witness».

Από το εν είδει reality show προέκυψαν ορισμένες σοβαρά ειλικρινείς, αλλά και τρελές στιγμές της pop star, τις οποίες το κοινό θα ζήσει και θα δει ξανά όταν κυκλοφορήσει το νέο ντοκιμαντέρ, «Katy Perry: Will You Be My Witness?».

«Όλοι θα γίνουν μάρτυρες όλων των πλευρών μου. Όχι μόνο του λαμπερού εαυτού μου. Του καλού, το κακού, του άσχημου», αναφέρει η Katy Perry στο τρέιλερ που ήρθε στη δημοσιότητα.

Εάν κάθε δευτερόλεπτο της Katy Perry από εκείνο το τετραήμερο μεταδόθηκε ζωντανά στο YouTube, τι έχει μείνει για να δούμε; Μην ανησυχείτε. Το ντοκιμαντέρ θα παρουσιάσει παρασκηνιακά στιγμιότυπα και θα αναδείξει στιγμές που ίσως έχετε χάσει.

Την περασμένη εβδομάδα, η Lady Gaga κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ «Gaga: Five Foot Two» στην πλατφόρμα του «Netflix».

Λίγο αργότερα, η Demi Lovato ανακοίνωσε ότι δικό της θα προβληθεί στο YouTube και θα ονομάζεται «Simply Complicated», ενώ ακολούθησε η φήμη για παρόμοιο εγχείρημα από τη Rihanna.

Ο κύριος σκοπός των φιλμ είναι να αποσυναρμολογήσουν το μύθο και να δείξουν την ανθρώπινη πλευρά των pop stars, που συχνά τοποθετούνται στα «βάθρα» από τους ίδιους τους οπαδούς τους.

Katy Perry από διαμάντι:

Η πρώτη καλλιτέχνης στην ιστορία με τρία «διαμαντένια» singles