Η Katy Perry έκανε πραγματικότητα τα όνειρα ενός μικρού κοριτσιού.

Η αστέρας της pop πραγματοποίησε μία ιδιωτική συναυλία – έκπληξη για μία λιλιπούτεια θαυμάστριά της που ονομάζεται Grace και κατοικεί στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας.

Το κορίτσι δεν μπορούσε να παρακολουθήσει τη συναυλία της αγαπημένης της τραγουδίστριας στην πόλη επειδή αναρρώνει από επέμβαση για αφαίρεση όγκου από τον εγκέφαλο.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram και το συνόδευσε με τη λεζάντα «η δύναμη του ίντερνετ», η Αμερικανίδα τραγουδίστρια φορά ένα ροζ δερμάτινο τζάκετ που έχει σχεδιασμένο στην πλάτη ένα μονόκερο.

«Σήμερα είναι μία από εκείνες τις ημέρες που πραγματικά αισθάνομαι σαν μονόκερος», λέει στην κάμερα. «Αυτό συμβαίνει επειδή μπορώ να χρησιμοποιήσω τις δυνάμεις μου για καλό και να συναντήσω κάποια που ονομάζεται Grace, η οποία δεν ήταν σε θέση να έρθει στη συναυλία», εξηγεί.

«Αφού ανακάλυψα ότι δεν ήταν σε θέση να έρθει στο show λόγω της κατάστασής της, τότε θα έπρεπε να πάμε το show σε εκείνη», αναφέρει.

Η ιστορία έχει ως εξής.

Στις 24 Ιουλίου, η αδελφή της μικρής Grace, Tiana Moores, έγραψε στο Twitter: «Κάντε retweet παρακαλώ! Η μικρή αδελφή μου επρόκειτο να παρακολουθήσει τη συναυλία της Katy Perry στην Αδελαΐδα φέτος, αλλά διαγνώστηκε με έναν όγκο 6 εκατοστών στον εγκέφαλο και αγωνίζεται όλη την χρονιά.»

Το μήνυμα συνέχισε: «Η Grace είναι η μεγαλύτερη fan της Katy από τότε που ήταν τριών ετών, σας παρακαλούμε βοηθήστε μας να προσπαθήσουμε και να έρθουμε σε επαφή με την Katy Perry.»

Το tweet συγκέντρωσε πάνω από 20.000 retweets και 18.000 likes, ενώ η Tiana Moores δημιούργησε και το hashtag #HelpGraceMeetKatyPerry (βοηθήστε την Grace να συναντήσει την Katy Perry), προκειμένου να τραβήξει την προσοχή της 33χρονης τραγουδίστριας.

RETWEET PLEASE! my baby sister is meant to attend @katyperry concert in Adelaide this year but was diagnosed with a 6cm Brain tumour and has been battling all year, grace has love been Katy’s biggest fan since she was 3, please help us try and get in contact with @katyperry xx pic.twitter.com/5C9Xuccmu4

— Tiana is trash (@tianamoores_) July 25, 2018