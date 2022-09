Η Katy Perry θα αρχίσει να ετοιμάζει το νέο άλμπουμ της «σύντομα»

Το τελευταίο άλμπουμ της Katy Perry κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2020.

Η Katy Perry υποδέχτηκε την εκπομπή της Drew Barrymore στη σκηνή των παραστάσεών της στο Λας Βέγκας και αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να ηχογραφήσει νέα μουσική.

Το θέμα προέκυψε καθώς η Katy Perry μιλούσε στην οικοδέσποινα Drew Barrymore για τη διαφορά ανάμεσα στην προσωπική ζωή της και το σόου που παρουσιάζει στη σκηνή στο Λας Βέγκας.

«Μερικές φορές σκέφτομαι, σαν να είμαι υπερβολική», είπε η Drew Barrymore. «Είμαι απλά υπερβολική. Πώς μπορείς να είσαι τόσο έντονη χωρίς να αισθάνεσαι ότι είσαι υπερβολική;», ρώτησε την pop star.

«Ισορροπία», απάντησε η Katy Perry. «Νομίζω ότι, προφανώς, υπάρχει μια προσωπικότητα επί σκηνής και κρατάω πολλή από αυτή την ενέργεια για να είμαι επί σκηνής και την ανεβάζω», εξήγησε.

«Και κρατάω πολλή από αυτή την ενέργεια για να είμαι στη σκηνή και την ανεβάζω. Αγαπώ πραγματικά αυτό το σόου που κάνω», είπε για τις παραστάσεις με τίτλο «Play» που φιλοξενούνται στο Resorts World Las Vegas.

«Είναι το αγαπημένο μου σόου, μου φέρνει τη μεγαλύτερη χαρά», πρόσθεσε.

Ενώ συνεχίζει τις εμφανίσεις της στο Λας Βέγκας, οι οποίες ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2021, η Katy Perry αποκάλυψε ότι στις σκέψεις της βρίσκεται ήδη το έβδομο άλμπουμ της αλλά και η επόμενη παγκόσμια περιοδεία της.

«Πιθανότατα θα πάω και θα κάνω έναν άλλο δίσκο σύντομα και θα τον γράψω και θα κάνω περιοδεία στον κόσμο μετά από αυτό, το οποίο θα είναι τόσο υπέροχο», είπε η τραγουδίστρια, αφήνοντας άναυδη την Drew Barrymore.

«Αλλά εκτός σκηνής είμαι περισσότερο, σαν επιχειρηματίας, δεν μιλάω πολύ εκτός σκηνής. Είμαι πολύ, κατά κάποιο τρόπο, σαν παρατηρητής», συνέχισε.

«Πραγματικά φυλάω την ενέργειά μου για τη στιγμή που πρέπει να πάω και να την ενεργοποιήσω. Γιατί όταν την ενεργοποιώ, είναι πολύ έντονη, κορίτσι μου», ανέφερε.

Το τελευταίο άλμπουμ της Katy Perry ήταν το «Smile» που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2020 και έκανε ντεμπούτο στο No. 5 του Billboard 200. Το «Smile» ήταν η πρώτη δισκογραφική δουλειά της μετά το πρώτο άλμπουμ της, το «One Of The Boys» του 2008, δεν ανέβηκε στην κορυφή του chart.

Στο μεταξύ, νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι ανακοινώθηκε ότι η Katy Perry θα επιστρέψει για έκτη συνεχόμενη χρονιά στην κριτική επιτροπή του «American Idol». Ο νέος κύκλος του talent show αναμένεται να προβληθεί στο ABC την άνοιξη του 2023.