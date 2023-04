Katy Perry: Θα εμφανιστεί ταυτόχρονα στο «American Idol» και στη συναυλία για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου

Πώς θα καταφέρει η Katy Perry να βρεθεί την ίδια ημέρα στην Αγγλία και στην Αμερική;

Η Katy Perry έχει ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα.

Η 38χρονη τραγουδίστρια αναμένεται να συμμετάσχει στη συναυλία για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ’ την Κυριακή 7 Μαΐου στον χώρο του Κάστρου του Ουίνδσορ στην Αγγλία.

Την ίδια ημέρα, η Katy Perry θα πρέπει επίσης να εμφανιστεί ως κριτής στο live show του «American Idol» στις ΗΠΑ, γεγονός που κάνει πολλούς θαυμαστές της να αναρωτιούνται πώς θα καταφέρει να συνδυάσει και τις δύο υποχρεώσεις της.

«Θα πρέπει απλά να συντονιστείτε και να περιμένετε να δείτε. Το ολόγραμμα είναι επιτέλους γεγονός!», αστειεύτηκε η τραγουδίστρια της pop μιλώντας στο ET.

Η Katy Perry είναι ενθουσιασμένη για την ευκαιρία που της δίνεται να τραγουδήσει κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου.

«Είμαι ευγνώμων που μπορώ να πάω. Γνώρισα τη μέλλουσα Αυτού Μεγαλειότητα πριν από μερικά χρόνια και με έχρισε ως μία από τις πρέσβειρες της οργάνωσής του, The British Asian Trust, η οποία είναι μία οργάνωση που βοηθά στον αγώνα για τον τερματισμό της εμπορίας παιδιών», δήλωσε.

«Έτσι, είμαι επίσης πρεσβευτής της UNICEF και αυτό πραγματικά συμβαδίζει με τις αξίες μου. Αυτός είναι κυρίως ο λόγος για τον οποίο πηγαίνω, για να γίνω πρέσβειρα και να πω: “Ει, αυτή είμαι εγώ από τις ΗΠΑ”. Όχι, αλλά είναι πολύ ωραίο», συνέχισε.

Μία πηγή ανέφερε πρόσφατα στο ET ότι η Katy Perry έχει επικεντρωθεί στην προετοιμασία για την εμφάνισή της στη συναυλία για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου.

«Η Katy αισθάνεται μεγάλη τιμή που θα εμφανιστεί στη συναυλία για τη στέψη. Είναι ενθουσιασμένη», είπε η πηγή, σημειώνοντας ότι ο αρραβωνιαστικός της, Orlando Bloom, «την υποστηρίζει».

«Προσέχει πολύ τον εαυτό της και την ενδιαφέρει να ακολουθήσει έναν καθαρό τρόπο ζωής. Είναι αποφασισμένη να κάνει καθαρή διατροφή, διαλογισμό και να διαχειρίζεται καλύτερα το στρες. Είναι σε καλό σημείο», πρόσθεσε η πηγή.

Η Katy Perry παραδέχτηκε επίσης ότι χρειάζεται περισσότερα αντίγραφα του εαυτού της, όταν ρωτήθηκε αν θα παρευρεθεί στο Met Gala, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την 1η Μαΐου στη Νέα Υόρκη.

«Θα στείλω τη Zooey Deschanel στη θέση μου», είπε στο ET, αστειευόμενη για την ομοιότητά της με την ηθοποιό.

Η Katy Perry και η Zooey Deschanel αναγνώρισαν και διακωμώδησαν την ομοιότητά τους στο music video για το τραγούδι «Not The End Of The World» της pop star, στο οποίο είχε πρωταγωνιστήσει η ηθοποιός του «New Girl».