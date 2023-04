Katy Perry, Take That και Andrea Bocelli στη συναυλία για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Η Katy Perry, ο Lionel Richie, οι Take That και ο Andrea Bocelli είναι μεταξύ των πρώτων καλλιτεχνών για τους οποίους ανακοινώθηκε ότι εμφανιστούν στη συναυλία για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 7 Μαΐου έξω από το Κάστρο του Ουίνδσορ παρουσία 20.000 ατόμων του κοινού και προσκεκλημένων. Θα συμμετάσχουν επίσης ο Ουαλός μπασοβαρύτονος Σερ Bryn Terfel, η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Freya Ridings και ο συνθέτης και παραγωγός κλασικής soul Alexis Ffrench.

Τα BBC Studios, τα οποία έχουν αναλάβει την παραγωγή της συναυλίας, δήλωσαν ότι θα ανακοινωθούν και άλλα ονόματα εν ευθέτω χρόνω. Εδώ και μήνες, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη συναυλία για τη στέψη του βασιλιά, η οποία φέρεται να δυσκολεύτηκε να προσελκύσει κορυφαία ονόματα, με πολλούς μουσικούς να επικαλούνται τα φορτωμένα προγράμματα περιοδειών.

Το BBC σημειώνει ότι η συναυλία «θα γιορτάσει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του έθνους, με θέματα αγάπης, σεβασμού και αισιοδοξίας, τιμώντας τα τέσσερα έθνη, τις κοινότητές τους και την Κοινοπολιτεία».

Οι καλλιτέχνες που έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής έχουν κάποιας μορφής σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο ή τις διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις της μοναρχίας.

Η Katy Perry και ο Lionel Richie είναι και οι δύο κριτές στο «American Idol» στος ΗΠΑ. Ο Richie, ο οποίος εντάχθηκε στο Rock & Roll Hall of Fame το 2022, ονομάστηκε ο πρώτος παγκόσμιος πρεσβευτής του φιλανθρωπικού ιδρύματος The Prince’s Trust του βασιλιά Κοράλου και Πρόεδρος της Ομάδας Παγκόσμιων Πρεσβευτών το 2019.

Ο Lionel Richie δήλωσε: «Το ότι θα μοιραστώ τη σκηνή με τους υπόλοιπους καλλιτέχνες στη συναυλία για τη στέψη είναι ένα γεγονός που συμβαίνει μία φορά στη ζωή και θα είναι τιμή και γιορτή».

Εν τω μεταξύ, η Katy Perry – η οποία αυτή τη στιγμή συνεχίζει τις εμφανίσεις της στο Λας Βέγκας – ανακηρύχθηκε το 2020 πρέσβειρα του The British Asian Trust, μίας φιλανθρωπικής οργάνωσης που ίδρυσε ο βασιλιάς Κάρολος όταν ήταν πρίγκιπας της Ουαλίας, λόγω του έργου της με παγκόσμιες φιλανθρωπικές οργανώσεις.

«Είμαι ενθουσιασμένη που θα εμφανιστώ στη συναυλία για τη στέψη και θα συνδράμω ώστε να δοθεί περαιτέρω φως στο Ταμείο Προστασίας των Παιδιών του British Asian Trust, το έργο του οποίου περιλαμβάνει από επιτόπιες πρωτοβουλίες μέχρι τη συγκέντρωση χρημάτων, με στόχο την εξεύρεση λύσεων για την εμπορία παιδιών», δήλωσε η Katy Perry.

Οι Take That, οι οποίοι αποτελούνται από τους Gary Barlow, Howard Donald και Mark Owen, έχουν εμφανιστεί σε πολλές βασιλικές παραστάσεις κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών και έχουν επίσης υποστηρίξει τη φιλανθρωπική οργάνωση The Prince’s Trust.

Το 2012, ο Gary Barlow επιμελήθηκε τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε έξω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για το Διαμαντένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Το συγκρότημα ανέφερε σε κοινή δήλωσή του: «Αυτή θα είναι η πρώτη μας ζωντανή εμφάνιση μετά την περιοδεία “Odyssey Tour”, πριν από τέσσερα χρόνια, το 2019, και τι ωραία σκηνή για να επιστρέψουμε! μία τεράστια ζωντανή μπάντα και ορχήστρα, μία χορωδία, στρατιωτικοί τυμπανιστές, το σκηνικό του Κάστρου του Ουίνδσορ και ο εορτασμός ενός νέου βασιλιά. Ανυπομονούμε».

Ο παγκόσμιος αστέρας της όπερας Andrea Bocelli θα ερμηνεύσει ένα ντουέτο με τον Bryn Terfel στη συναυλία. Μέσω του Ιδρύματος Andrea Bocelli, ο Ιταλός τραγουδιστής προσφέρει μία ετήσια υποτροφία στο Βασιλικό Κολέγιο Μουσικής του Λονδίνου.

Ο Andrea Bocelli δήλωσε: «Είχα τη μεγάλη τιμή να τραγουδήσω για την Αυτής Μεγαλειότητα Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ σε αρκετές περιπτώσεις. Τώρα είναι άλλη μία μεγάλη τιμή να μου ζητηθεί να τραγουδήσω στη συναυλία για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ’».

«Η χαρά και ο ενθουσιασμός μου πολλαπλασιάζονται καθώς έχω την ευκαιρία να τραγουδήσω μαζί με τον αγαπημένο μου φίλο και εξαιρετικό βαρύτονο Σερ Bryn Terfel, ερμηνεύοντας ένα εμβληματικό τραγούδι αγάπης και συλλογικής αλληλεγγύης», πρόσθεσε.

Τους καλλιτέχνες θα πλαισιώσει 70μελής ορχήστρα και μπάντα που θα απαρτίζεται από μουσικούς από τις στρατιωτικές μπάντες της Μεραρχίας του Βασιλικού Οίκου (Household Division) και την Ορχήστρα Εγχόρδων της Κόμισσας του Wessex.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει επίσης η Χορωδία της Στέψης – μία ομάδα που δημιουργήθηκε από κορυφαίες τοπικές χορωδίες του Ηνωμένου Βασιλείου και ερασιτέχνες τραγουδιστές.

Κατά τη διάρκειας της ενότητας «Lighting up the Nation» (Φωτίζοντας το έθνος) – που έχει χαρακτηριστεί ως το επίκεντρο της συναυλίας – θα φωτιστούν τοποθεσίες σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο με προβολές, λέιζερ, προβολές από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και φωτισμούς.

Η Charlotte Moore, επικεφαλής περιεχομένου του BBC, σχολίασε:

«Συγκεντρώνουμε το έθνος σε αυτή τη μοναδική ευκαιρία, η οποία θα μεταδοθεί αποκλειστικά από το BBC ζωντανά από το Κάστρο του Ουίνδσορ. Έχουμε μία σειρά καλλιτεχνών παγκόσμιας κλάσης για να περιμένουμε με ανυπομονησία αυτό που υπόσχεται να είναι μία πολύ ξεχωριστή βραδιά γιορτής και διασκέδασης».