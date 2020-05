Η Katy Perry συνάντησε τον Lionel Richie σε μία ιστορική ερμηνεία του «We Are The World»

Το «We Are The World» παρουσιάστηκε ξανά τηλεοπτικά μετά από 35 χρόνια και ντύθηκε με τις φωνές του «American Idol».

Η Katy Perry, ο Lionel Richie και ο Luke Bryan ένωσαν από απόσταση τις φωνές τους για μία ιδιαίτερη εκτέλεση του θρυλικού τραγουδιού «We Are The World» στον τελικό του «American Idol», την Κυριακή 17 Μαΐου.

Το «We Are The World» ηχογραφήθηκε το 1985 για φιλανθρωπικό σκοπό και ντύθηκε με τις φωνές του supergroup «USA for Africa» (Οι ΗΠΑ για την Αφρική), το οποίο συγκρότησαν σπουδαίοι καλλιτέχνες όπως οι Ray Charles, Bob Dylan, Michael Jackson, Billy Joel, Cyndi Lauper, Willie Nelson, Lionel Richie, Kenny Rogers, Diana Ross, Paul Simon, Bruce Springsteen, Tina Turner και Stevie Wonder, μεταξύ άλλων.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις του τραγουδιού δόθηκαν στην οργάνωση «United Support of Artists for Africa», σκοπός της οποίας ήταν η παροχή σίτισης και η καταπολέμηση της πείνας στην Αφρική και ειδικά στην Αιθιοπία

Σήμερα αποτελεί το όγδοο single με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών και έχει καταγράψει πωλήσεις άνω των 20 εκατομμυρίων αντιτύπων.

Το «We Are The World» φέρει τις υπογραφές του Michael Jackson και του Lionel Richie, ενώ την παραγωγή του επιμελήθηκε ο πολύπειρος Quincy Jones.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. And the winner is… 🌟🎤✨😍 #IdolFinale Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη American Idol (@americanidol) στις 17 Μάι, 2020 στις 6:55 μμ PDT

Ο Lionel Richie τραγούδησε τώρα το «We Are The World» μαζί με τους άλλους δύο κριτές του «American Idol», Katy Perry, και Luke Bryan, όπως και με τους κορυφαίους 11 διαγωνιζόμενους από τη 18η σεζόν του talent show και με νικητές από τους προηγούμενους κύκλους.

Το «We Are The World» έστειλε μήνυμα ενότητας για άλλη μια φορά στην ιστορία του, καθώς ο πλανήτης δίνει μάχη με την πανδημία του κορονοϊού. Σε πνεύμα κοινωνικής αποστασιοποίησης, κάθε τραγουδιστής έπρεπε να ηχογραφήσει τα φωνητικά του ξεχωριστά.

Ωστόσο το τραγούδι φάνηκε να αποκτά νέο νόημα υπενθυμίζοντας ότι παρόλο που είμαστε χώρια, μπορούμε ακόμα να ενωθούμε όλοι.

Αυτή ήταν η πρώτη παρουσίαση του «We Are The World» στην τηλεόραση μετά την πρώτη προβολή του το 1985.