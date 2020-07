Katy Perry: Η συμφιλίωση με την Taylor Swift ήταν «παράδειγμα για τα νεαρά κορίτσια»

«Τώρα έχουμε εξαιρετικά καλές σχέσεις και πάντα ήθελα το καλύτερο για εκείνη», λέει η Katy Perry για την Taylor Swift.

Η Katy Perry μίλησε για ακόμα μια φορά για τη συμφιλίωσή της με την Taylor Swift έπειτα από μια πολυετή κόντρα που απασχόλησε έντονα.

Η 35χρονη τραγουδίστρια έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Howard Stern λίγες εβδομάδες πριν φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

«Τα κουτσομπολιά και τα ψέματα παίρνουν το ασανσέρ. Αλλά η αλήθεια παίρνει τις σκάλες… Ο χρόνος θα πει την ιστορία μου», σχολίασε με αινιγματικό τρόπο η Katy Perry σχετικά με την πολύκροτη κόντρα που είχε με την Taylor Swift.

«Αυτό για το οποίο είμαι τόσο ευγνώμων είναι ότι καταφέραμε να συμφιλιωθούμε και συμφιλιωθήκαμε δημοσίως για να αποτελέσουμε παράδειγμα εξιλέωσης», πρόσθεσε αναφερόμενη στη συμμετοχή της στο music video της Taylot Swift για το «You Need To Calm Down».

«Είναι δύσκολο για τα νεαρά κορίτσια, να μεγαλώνουν με κλίκες και το λύκειο και μικροπρέπειες και όλα αυτά τα πράγματα, οπότε τώρα έχουμε εξαιρετικά καλές σχέσεις και πάντα ήθελα το καλύτερο για εκείνη και μπορούμε να μιλήσουμε για το καλύτερο που θέλουμε ο ένας για τον άλλον», συνέχισε η Katy Perry.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Katy Perry: Η απάντηση στις θεωρίες ότι είναι ξαδέρφια με την Taylor Swift

Η αστέρας της pop μίλησε επίσης στον Howard Stern για τη σχέση της με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Υπάρχει μια ισοπέδωση που συμβαίνει όταν οι άνθρωποι σε βάζουν σε μια πλατφόρμα και θέλουν να βεβαιωθούν ότι εξακολουθούν να έχουν τον έλεγχο και φυσικά το κάνουν, οπότε το δοκιμάζουν», δήλωσε.

«Το αστείο είναι ότι, ζώντας κάτω από ένα μικροσκόπιο, ποτέ δεν θα ζήσεις τέλεια σύμφωνα με τα πρότυπα κάποιου», συμπλήρωσε.