Ο Nugget κλέβει την παράσταση.

Το νέο τραγούδι «Small Talk» της Katy Perry που κυκλοφορεί από την Capitol Records / Universal Music αποκτά εικόνα με ένα χαριτωμένο music video.

Το «Small Talk» αποτελεί το δεύτερο προσωπικό single της τραγουδίστριας για τη φετινή χρονιά και διαδέχεται το χρυσό «Never Really Over».

Η Katy Perry υπογράφει το synth-pop τραγούδι μαζί με τους Charlie Puth, Jacob Kasher και John Carlsson.

Το «Small Talk» πραγματεύεται τα ανάμεικτα συναισθήματα που κυριαρχούν σε μία τυχαία συνάντηση δύο πρώην συντρόφων, όπου η οικειότητα δίνει τη θέση της στην αμηχανία εξαιτίας της συναισθηματικής απόστασης που έχει αναπτυχθεί μεταξύ τους.

«Συμπεριφερόμαστε σαν να μην γνωριστήκαμε ποτέ, υποκρινόμαστε σαν να ξεχάσαμε ότι ήμασταν εραστές», τραγουδά η pop star.

Στο ρετρό music video για το «Small Talk», το οποίο σκηνοθέτησε η Tanu Muino, η Katy Perry και ο γλυκύτατος Nugget, ο σκύλος της, παίρνουν μέρος στα καλλιστεία σκύλων «The Mutt Ball».

Διάφορα χαριτωμένα σκυλάκια από όλες τις ράτσες πραγματοποιούν εντυπωσιακά κόλπα υπό την καθοδήγηση των ιδιοκτητών τους, όμως την παράσταση κλέβει ο Nugget, ο οποίος αποσπά την υψηλότερη βαθμολογία από τους κριτές και αναδεικνύεται νικητής των καλλιστείων.

Το βίντεο συνεχίζει με τον Nugget να παρακολουθεί αμήχανος το love story της Katy Perry με τον καινούργιο αγαπημένο της έως ότου… ο έρωτας χτυπήσει και τη δική του πόρτα.