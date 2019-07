Η Katy Perry συνειδητοποίησε ότι όσα την ενώνουν με την Taylor Swift είναι περισσότερα από όσα τις χωρίζουν.

Η Katy Perry περιέγραψε πώς συμφιλιώθηκε με την Taylor Swift για να δώσει τέλος στην πολύκροτη κόντρα τους.

Η 34χρονη τραγουδίστρια έδωσε τηλεφωνική συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό «KIIS 1065» της Αυστραλίας και αποκάλυψε τα βήματα που συνέβαλαν στην αποκατάσταση των σχέσεών της με την 29χρονη συνάδελφό της.

«Ήταν κατά κάποιον τρόπο μία διαδικασία. Όταν ξεκίνησε το “Reputation Tour”, της έστειλα ένα πραγματικό κλαδί ελιάς και ένα σημείωμα στο οποίο απολογήθηκα για το δικό μου κομμάτι», ανέφερε.

«Σκέφτηκα ότι ξεκινούσε κάτι νέο και μεγάλο και χρειαζόταν την υποστήριξη. Πραγματικά, καθώς τελείωνα τη δική μου περιοδεία, συνειδητοποίησα πόσα πολλά κοινά έχουμε και ίσως υπάρχουν μόνο πέντε άλλοι άνθρωποι στον κόσμο με τους οποίους μπορώ να κάνω την ίδια συζήτηση και να καταλάβουμε από πού προερχόμαστε και ότι θα έπρεπε να γιορτάζουμε τα κοινά μας, τη φιλία μας και να είμαστε εκεί ο ένας για τον άλλον», πρόσθεσε.

Η Katy Perry αποκάλυψε στη συνέχεια ότι έτυχε να συναντηθεί με την Taylor Swift σε διάφορες εκδηλώσεις, όπως το after party των Βραβείων Όσκαρ.

«Απλώς την πλησίασα και της είπα: Hey, ξέρεις έχει περάσει πολύς καιρός και νομίζω ότι έχουμε μεγαλώσει λίγο και απλά ήθελα να πω τι ζητάω συγνώμη και είμαι πραγματικά εδώ για σένα και ότι σε αγαπώ Και ελπίζω ότι μπορούμε να γίνουμε φίλες στο μέλλον», περιέγραψε.

«Ξεκινήσαμε να μιλάμε λίγο και να εμπιστευόμαστε μία την άλλη, επειδή είναι θέμα εμπιστοσύνης», υπογράμμισε.

Η Katy Perry και η Taylor Swift αντάλλαξαν τηλέφωνα και στην πορεία σκέφτηκαν την ιδέα της συνάντησής τους στο music video του «You Need To Calm Down».

«Είχε αυτή την πραγματικά cool ιδέα και είπα: Ναι, ας μιλήσουμε γι’ αυτό. Με προσκάλεσε στο σπίτι της και μου έφτιαξε μερικά cookies. Εκείνη έφτιαξε εκείνα τα cookies και ήταν πραγματικά νοστιμότατα», σχολίασε η Katy Perry αναφερόμενη στη σχετική φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει στο Instagram προμηνύοντας τη συμφιλίωσή τους.

«Θα βλεπόμαστε στους διαδρόμους της μουσικής βιομηχανίας και δεν θα αποφεύγουμε η μία την άλλη, θα αγκαλιαζόμαστε. Νομίζω ότι είναι καταπληκτικό που είχαμε αυτή την ευκαιρία να αλλάξουμε και ελπίζω ότι οι άλλοι άνθρωποι μπορούν να μάθουν από αυτό.»