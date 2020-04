Katy Perry: Περιγράφει πώς διαχειρίζεται την εγκυμοσύνη στον καιρό του κορονοϊού

Η Katy Perry εξήγησε πώς διαχειρίζεται την εγκυμοσύνη σε περίοδο καραντίνας, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού.

«Δεν έχω κάτι να το συγκρίνω γιατί είναι το πρώτο μου (παιδί), οπότε προφανώς πηγαίνω μία μέρα τη φορά», ανέφερε η 35χρονη τραγουδίστρια στο talk show «The View» του ABC και στην οικοδέσποινα Meghan McCain.

«Λέω τις προσευχές μου, ψάλλω, ψάχνω για ευγνωμοσύνη σε κάθε γωνιά της ζωής μου», πρόσθεσε.

Όσο για το πώς αντιμετωπίζει την αβεβαιότητα που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού, η Katy Perry παραδέχτηκε ότι δυσκολεύεται να την αγνοήσει.

«Νομίζω ότι ολόκληρος ο κόσμος ζει αυτήν την παράξενη απώλεια της βεβαιότητας. Και έτσι είναι σαν να πρέπει να παραδοθείς σε αυτές τις στιγμές, κάτι που είναι δύσκολο για μένα γιατί θέλω να ελέγχω τα πάντα», σχολίασε.

