Η Katy Perry και ο Orlando Bloom έγιναν γονείς – Η τρυφερή φωτογραφία και το μήνυμα

Η Katy Perry έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Η 35χρονη τραγουδίστρια και ο αρραβωνιαστικός της, ο 43χρονος ηθοποιός Orlando Bloom, απέκτησαν ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Η αστέρας της pop είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της αρχές του προηγούμενου Μαρτίου μέσα από το music video για το τραγούδι της «Never Worn White».

Η αποκάλυψη της είδησης ότι η Katy Perry γέννησε έκανε η UNICEF μέσω των επίσημων λογαριασμών τους στα κοινωνικά δίκτυα.

Η οργάνωση έδωσε στη δημοσιότητα επίσης το όνομα του μωρού, δημοσιεύοντας συγχρόνως μια τρυφερή φωτογραφία στην οποία διακρίνονται τα χέρια της μαμάς και του μπαμπά να κρατούν το μικροσκοπικό χεράκι της κόρης τους.

«Καλωσόρισες στον κόσμο, Daisy Dove Bloom! Έχουμε την τιμή να παρουσιάσουμε τη χαρά των Πρεσβευτών Καλής Θέλησης, Katy Perry και Orlando Bloom», αναφέρεται σε ανάρτηση.

Welcome to the world, Daisy Dove Bloom! We are honoured to introduce Goodwill Ambassadors @KatyPerry and Orlando Bloom's new bundle of joy.

“We are floating with love and wonder from the safe and healthy arrival of our daughter."

— UNICEF (@UNICEF) August 27, 2020