Η Katy Perry γιορτάζει τα 15 χρόνια του «One Of The Boys» με δύο νέα τραγούδια

Μία νέα deluxe έκδοση του πρώτου άλμπουμ της Katy Perry.

Η Katy Perry γιορτάζει τη 15η επέτειο του πρώτου άλμπουμ της «One Of The Boys» κυκλοφορώντας μία νέα deluxe έκδοσή του. Η έκδοση περιλαμβάνει δύο νέα τραγούδια, το «Cup Of Coffee» και το «I Think I’m Ready».

Από την κυκλοφορία του «One Of The Boys» το 2018, του πρώτου άλμπουμ της με την Capitol Records, η Katy Perry έχει καταγράψει αθροιστικά μέχρι σήμερα 65 δισεκατομμύρια streams, καθώς και πωλήσεις άνω των 57 εκατομμυρίων άλμπουμ και 138 εκατομμυρίων singles.

Η Katy Perry είναι ένας από τους μόλις πέντε καλλιτέχνες στην ιστορία που έχουν ξεπεράσει τις 100 εκατομμύρια πωλήσεις digital singles στις ΗΠΑ και ο πρώτος καλλιτέχνης της Capitol Records που σημείωσε πωλήσεις 100 εκατομμυρίων digital singles.

Επίσης, η Katy Perry ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία με τρία διαμαντένια τραγούδια – το «Firework», το «Dark Horse» και το «Roar», ενώ το «California Gurls» (feat. Snoop Dogg) έγινε πρόσφατα το τέταρτο διαμαντένιο τραγούδι στην καριέρα της.

Το «One Of The Boys», το οποίο είναι σήμερα τρεις φορές πλατινένιο στην αμερικανική αγορά, περιείχε τις επιτυχίες «I Kissed A Girl» (6 φορές πλατινένιο) και «Hot n Cold» (8 φορές πλατινένιο).

Το «I Kissed A Girl» ήταν το πρώτο τραγούδι της Katy Perry που κατέκτησε το Νο. 1 του Billboard Hot 100. Το «Hot n Cold» έφτασε στο Νο 3 των Ηνωμένων Πολιτειών και ανέβηκε στην κορυφή των charts στη Γερμανία, τον Καναδά, την Ολλανδία και την Αυστρία, μεταξύ άλλων χωρών.

Το «One Of The Boys» χάρισε στην Katy Perry δύο υποψηφιότητες στα Βραβεία Grammy και έχει πουλήσει 7 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, αποτελώντας το τρίτο άλμπουμ της με τις υψηλότερες πωλήσεις μέχρι σήμερα.

Η Katy Perry προκάλεσε αίσθηση στη μουσική βιομηχανία με το «One Of The Boys» και άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην pop κουλτούρα.

Το άλμπουμ ανέδειξε τη δυναμική προσωπικότητα και το αδιαμφισβήτητο ταλέντο της και εκτίναξε την Katy Perry στο επίκεντρο της προσοχής.

Με επιτυχίες όπως το «I Kissed AGirl» και το «Hot n Cold», η Katy Perry αμφισβήτησε τα κοινωνικά πρότυπα και έδωσε το έναυσμα για συζητήσεις σχετικά με τη σεξουαλικότητα και την ενδυνάμωση.

Το «One Of The Boys» όχι μόνο εδραίωσε την Katy Perry ως pop star, αλλά άνοιξε και το δρόμο για μία νέα εποχή απενοχοποιημένων τραγουδιών που είχαν απήχηση στο κοινό σε όλο τον κόσμο.