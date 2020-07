Η Katy Perry κυκλοφορεί το ομότιτλο τραγούδι του νέου άλμπουμ «Smile»

«Έχει περάσει πολύς καιρός, αλλά τώρα έχω ξανά αυτό το χαμόγελο», τραγουδά η Katy Perry και ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον.

Η Katy Perry μοιράζεται το ομότιτλο τραγούδι του νέου άλμπουμ της «Smile», που θα κυκλοφορήσει από την Capitol Records / Universal Music στις 14 Αυγούστου.

Το «Smile» είναι ένα τραγούδι με disco επιρροές που εκπέμπει αισιοδοξία.

Η Katy Perry εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε, τονίζοντας ότι «κάθε δάκρυ ήταν ένα μάθημα», ενώ χαρακτηρίζει την απόρριψη που γνώρισε ως «προστασία του Θεού».

Παρόλο που ο δρόμος προς τη λύτρωση ήταν μακρύς, η pop star έχει και πάλι το χαμόγελό στο πρόσωπό της.

Το «Smile» περιέχει επίσης αναφορές στον Lionel Richie, μαζί τον οποίο η Katy Perry βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του «American Idol», στο κλασικό «Stayin’ Alive» των Bee Gees, αλλά και στο αινιγματικό χαμόγελο της «Μόνα Λίζα».

«Έγραψα το ομότιτλο τραγούδι του άλμπουμ όταν περνούσα από μια από τις πιο άσχημες περιόδους της ζωής μου και είχα χάσει το χαμόγελό μου. Όλο αυτό το άλμπουμ είναι το ταξίδι μου προς το φως – με ιστορίες αντοχής, ελπίδας και αγάπης», έγραψε η Katy Perry ανακοινώνοντας την κυκλοφορία του νέου δίσκου της.

Το άλμπουμ «Smile» θα περιλαμβάνει 12 τραγούδια, μεταξύ των οποίων το ομότιτλο κομμάτι και τα ήδη γνωστά singles «Never Really Over», «Harleys In Hawaii» και «Daisies». Οι τίτλοι των υπόλοιπων τραγουδιών δεν είναι ακόμα γνωστοί.

Ωστόσο εκτός έχουν μείνει το «Small Talk» και το «Never Worn White», με το οποίο η Katy Perry ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της στις αρχές Μαρτίου.