Η νέα πρόταση της Katy Perry αποτελεί οδηγό επούλωσης των πληγών από τις σχέσεις που (δεν) έχουν τελειώσει.

Η Katy Perry κυκλοφορεί από την Capitol Records / Universal Music το νέο single «Never Really Over» που εξερευνά τη φύση των σχέσεων.

Το τραγούδι σηματοδοτεί τη μεγάλη επάνοδο της Katy Perry με προσωπικό single μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Witness» το 2017, το οποίο έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 των ΗΠΑ και περιέχει επιτυχίες όπως το πλατινένιο «Chained To The Rhythm», το χρυσό «Bon Appétit» με τους Migos και το πλατινένιο «Swish Swish» με τη Nicki Minaj.

Στο διάστημα που μεσολάβησε, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια επικεντρώθηκε στη διεθνή περιοδεία «Witness: The Tour», στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποίησε 115 συναυλίες σε όλη την υφήλιο, αποκτώντας μία θέση στις Top 100 περιοδείες του 2017 σύμφωνα με το «Pollstar».

Επιπλέον ανέλαβε πρώτη φορά καθήκοντα κριτή στο «American Idol», θέση στην οποία διατηρείται για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, ενώ λάνσαρε και τη δική της συλλογή υποδημάτων.

Το 2019 η Katy Perry επέστρεψε δυναμικά στη δισκογραφία, κάνοντας την αρχή με μία συνεργασία με τον Zedd στο «365» και με τη συμμετοχή της στο remix για το «Con Calma» του Daddy Yankee.

Το ολοκαίνουργιο single «Never Really Over» είναι διασκευή του τραγουδιού «Love You Like That» (2017) της Νορβηγίδας τραγουδίστριας Dagny, στο οποίο έχουν προστεθεί καινούργιοι στίχοι.

Με την παραγωγή έχουν ασχοληθεί οι Zedd, Dreamlab και Farrago.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η Katy Perry στην εκπομπή «Good Morning America», το «Never Really Over» αναφέρεται στη διαδικασία «να μαθαίνεις να θεραπεύεις την καρδιά σου, να ξεχνάς και να βρίσκεις ένα μέρος να ενώνεσαι με άλλους.»

Στη συγκεκριμένη ιδέα βασίζεται και το video clip του τραγουδιού, το οποίο γυρίστηκε στο ηλιόλουστο Μαλιμπού με τη σκηνοθεσία της Philippa Price.

Η Katy Perry μάς υποδέχεται σε ένα ιδιότυπο κέντρο αποκατάστασης για κάθε σπασμένη καρδιά.

«Όλες οι σχέσεις μας, από την πρώτη αγάπη, μέσα μέχρι το μεγάλο έρωτα, όλες γίνονται κομμάτι σου, άρα στην πραγματικότητα καμία δεν τελειώνει πραγματικά», σχολιάζει η Katy Perry.

«Όταν αποδεχθείς τόσο το σκοτάδι όσο και το φως, ίσως συνειδητοποιήσεις ότι το σκοτάδι είναι αυτό που σε έφερε στο φως», λέει.