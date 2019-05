Η Katy Perry επιβεβαιώνει τις φήμες του τελευταίου διαστήματος και ανακοινώνει την κυκλοφορία του νέου single «Never Really Over».

Το «Never Really Over» θα κυκλοφορήσει σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα μουσικής την Παρασκευή 31 Μαΐου από την Capitol Records / Universal Music.

Η αστέρας της pop ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα του εξώφυλλο του single και άλλαξε τη φωτογραφία προφίλ σε όλους τους λογαριασμούς της με ένα τροποποιημένο σύμβολο του Γιν-Γιανγκ.

Στις δύο πλευρές του υπάρχουν δύο και με ακτίνες ενώ το κέντρο κοσμεί μία ραγισμένη καρδιά με δύο φύλλα στη βάση της.

#KatyCats in the #LA area! Enter for a chance to attend a special Katy Perry Fan Event next Wednesday, 5/29! Must be 21+

Learn more: https://t.co/xUw00vAYrd pic.twitter.com/m7QMbI2Hzl

— Capitol Records (@CapitolRecords) May 25, 2019