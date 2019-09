Η Katy Perry δεν σχεδιάζει να κυκλοφορήσει άμεσα νέο δίσκο, όμως είναι σε ετοιμότητα αν διαπιστώσει ότι υπάρχει ενδιαφέρον.

Παρόλο που η Katy Perry παρουσίασε δύο καινούργια singles κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η κυκλοφορία ενός νέου άλμπουμ δεν είναι στα άμεσα σχέδιά της, τουλάχιστον για την ώρα.

Τον Ιούλιο η τραγουδίστρια είχε εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους δεν σκοπεύει να κυκλοφορήσει σύντομα τη νέα δισκογραφική δουλειά της.

«Πέρυσι, βασικά, έλεγα ότι δεν θα κάνω δίσκο. Χρειάζεται πολύ χρόνο και αφοσίωση στην περιοδεία. Το έκανα στα τελευταία τέσσερα άλμπουμ, για περίπου δέκα χρόνια στη σειρά. Προσπαθώ να βρω μία ισορροπία κανονικότητας στη ζωή μου», είχε πει.

«Δεν δημιουργώ δίσκο, αλλά γράφω ακόμα τραγούδια και πηγαίνω στο στούντιο», είχε τονίσει.

Ωστόσο τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Σε πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξή της, η Katy Perry σχολίασε ότι δεν απογοητεύσει τους θαυμαστές της σε περίπτωση που ζητήσουν επίμονα την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της.

«Εάν ο κόσμος αρχίσει να ζητά το άλμπουμ, θα τους το δώσαμε. Εάν το ζητήσουν, τότε τέλεια ας το κάνουμε!», είπε με δόση χιούμορ.

Η Katy Perry έχει μοιραστεί ήδη δύο νέα τραγούδια που βάζουν στο κλίμα για τον πέμπτο προσωπικό δίσκο της. Στα τέλη Μαΐου κυκλοφόρησε το single και music video «Never Really Over» και στις αρχές Αυγούστου ακολούθησε το «Small Talk», το οποίο απέκτησε εικόνα λίγες εβδομάδες αργότερα.