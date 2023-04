Η Katy Perry μιλά για τα 15 χρόνια από το πρώτο άλμπουμ της «One Of The Boys»

Η Katy Perry γιορτάζει 15 χρόνια pop τελειότητας.

Η λίστα των επιτυχιών της Katy Perry ξεκινά από το πρώτο της pop άλμπουμ «One Of The Boys» το 2008.

Φέτος, το άλμπουμ συμπληρώνει 15 χρόνια ζωής. Μερικά από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια από εκείνη την εποχή είναι τα «I Kissed A Girl», «Hot n’ Cold», «Waking Up in Vegas», «Ur So Gay», «Thinking of You» και «Lost».

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτά τα παιδιά εξακολουθούν να το αγαπούν!», δήλωσε η Katy Perry για την επέτειο του άλμπουμ στο περιοδικό Out.

Διαφήμιση

«Είναι τρελό που πέρασαν 15 χρόνια. Ξέρω ότι δεν μπορείτε να το καταλάβετε, αλλά ευχαριστώ τους γιατρούς μου», πρόσθεσε.

Το «One Of The Boys» έχει μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά της Katy Perry, καθώς αποτέλεσε μία τεράστια αλλαγή στην καριέρα της. Αφού ξεκίνησε αρχικά την καριέρα της ως Katy Hudson, έκανε μία μεγάλη στροφή αλλάζοντας το όνομά της σε Katy Perry και πέρασε από την gospel μουσική στη mainstream pop.

«Είμαι τόσο ευγνώμων. Τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν δεδομένο. Ήταν μία πολύ απίστευτη διαδρομή με τόσες πολλές κορυφές και μερικές συμπληγάδες. Έχω εξελιχθεί τόσο πολύ από τότε που κατάφερα να κυκλοφορήσω τον πρώτο μου δίσκο», είπε.

«Προέρχομαι από μία αρκετά προστατευόμενη, κάπως στενόμυαλη άποψη και οικογένεια», συνέχισε.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Katy Perry: Νέο άλμπουμ και περιοδεία μετά το τέλος των εμφανίσεών της στο Λας Βέγκας

«Η μουσική μου και η επιτυχία της, μου έδωσαν τη δυνατότητα να ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο και να γνωρίσω τόσους πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους. Αυτό με βοήθησε πραγματικά να αναπτυχτώ και να έχω μία τόσο πιο ευρεία αντίληψη από αυτή με την οποία μεγάλωσα», είπε.

«Χωρίς αμφιβολία, ήμουν πάντα λίγο το μαύρο πρόβατο. Μέσω της μουσικής μου, μπόρεσα πραγματικά να μάθω και να μορφωθώ», πρόσθεσε.

Η Katy Perry δεν γιορτάζει μόνο την επέτειο των 15 ετών από το «One Of The Boys», αλλά παράλληλα συμπληρώνονται και 10 χρόνια από την κυκλοφορία του εξαιρετικά επιτυχημένου άλμπουμ της «Prism».

Οι θαυμαστές της εξακολουθούν να ακούν δυνατά τα «Roar», «Dark Horse», «Walking On Air», «Birthday», «Unconditionally» και τόσα άλλα τραγούδια μέχρι και σήμερα.

«Είμαι τόσο χαρούμενη που επέζησα από όλα αυτά. Ήταν τόσο έντονο, αλλά μπόρεσα να καλλιεργήσω τον αυθεντικό εαυτό μου και να παρουσιάσω τον αυθεντικό εαυτό μου στην τέχνη μου με τον τρόπο που ήθελα», ανέφερε.

«Το θέμα που πραγματικά ξεχωρίζει είναι η αγάπη, η ενδυνάμωση, η χαρά και η εύρεση αυτής της εσωτερικής δύναμης. Βλέπω αυτά τα τραγούδια και αυτό το μήνυμα να επηρεάζουν τις ζωές των ανθρώπων και πώς το υιοθετούν για τον εαυτό τους», συνέχισε.

«Με κάνει πραγματικά υπερήφανη που ο ανώτερος εαυτός μου μπήκε στη μέση και με βοήθησε να γράψω αυτά τα τραγούδια για να βοηθήσω τον εαυτό μου που είχε πέσει χαμηλά. Παίρνεις τραγούδια όπως το “Roar” και το “Firework” και είμαι τόσο ευγνώμων που ο ανώτερος εαυτός μου είναι πιο δυνατός», είπε η Katy Perry.