Η Katy Perry κλονίστηκε από την κριτική για τα ξανθά μαλλιά της

«Υπήρξε μία περίοδος που με επηρέασε λίγο παραπάνω».

Όταν η Katy Perry έγινε διάσημη ήταν γνωστή για τα εντυπωσιακά μακριά μαύρα μαλλιά της. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι το στιλ που θυμίζει περισσότερο την τραγουδίστρια και θυμίζει την ακμή της.

Ίσως γι’ αυτό το λόγο υπήρξαν ανάμεικτες αντιδράσεις από τους θαυμαστές της όταν αποφάσισε να βάψει τα μαλλιά της ξανθά στις αρχές του 2017, αλλά και όταν, με αφορμή την κυκλοφορία του άλμπουμ της «Witness» λίγο αργότερα εκείνη τη χρονιά, προχώρησε σε μία ακόμη ριζική αλλαγή κόβοντας κοντά τα μαλλιά της.

Σε συνέντευξή της στο podcast «Chicks in the Office», η Katy Perry μίλησε για την κριτική που δέχτηκε όταν άλλαξε χρώματα στα μαλλιά και εξομολογήθηκε ότι κλονίστηκε από τα σχόλια. Ωστόσο, από τότε έγινε μητέρα οι προτεραιότητές της έχουν αλλάξει και πλέον δεν δίνει καθόλου σημασία στις αντιδράσεις.

«Υπήρξε ίσως μία περίοδος που με επηρέασε λίγο παραπάνω, αλλά όταν έχεις ένα παιδί, λες: “Δεν έχω χρόνο γι’ αυτό το πράγμα”», είπε.

Η Katy Perry υποστήριξε μάλιστα ότι ξεφορτώθηκε τα μακριά μαλλιά της για να απαλλαγεί από την περσόνα που δημιούργησε σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής της. Σε εκείνο το στάδιο, ήθελε να είναι ο εαυτός της, να είναι η απλά Katheryn, όπως το όνομα που πήρε όταν γεννήθηκε.

Το 2019, μάλιστα, υποστήριξε ότι δεν θα γινόταν ξανά μελαχρινή.

«Δεν νομίζω ότι θα γίνω ξανά μελαχρινή. Νομίζω ότι ήταν καλό για εκείνη την εποχή, ήταν υπέροχο, αλλά μου αρέσει το ξανθό γιατί φωτίζει και μου αρέσει αυτό που κάνει στα μάτια μου», εξήγησε και ανέφερε ότι αν έκανε μία ημέρα μία αλλαγή, θα επέλεγε ένα μελί χρώμα για τα μαλλιά της.

Τους τελευταίους μήνες, η Katy Pery εμφανιζόταν συχνότερα με σκούρα μαλλιά, ωστόσο χρησιμοποιούσε περούκες, χωρίς να επιμένει σε ένα μόνο look.

Παρ’ όλα αυτά, τον προηγούμενη μήνα πήρε την απόφαση να γίνει ξανά μελαχρινή και δημοσίευσε στο Instagram στιγμιότυπα από τη διαδικασία της αλλαγής.

Πολλοί θαυμαστές της πιστεύουν ότι δείχνει καλύτερα με μαύρα μαλλιά, ίσως επειδή με αυτό το look έζησε τις πιο επιτυχημένες περιόδους της καριέρας της και κυκλοφόρησε τα άλμπουμ «One Of The Boys» (2008), «Teenage Dream» (2010) και «Prism» (2013).