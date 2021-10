Η Katy Perry ηχογράφησε μία διασκευή του «All You Need Is Love» των Beatles

Η Katy Perry θα τραγουδήσει το κλασικό τραγούδι των Beatles σε μία νέα διαφημιστική καμπάνια της GAP.

Αυτή τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου, η Katy Perry έχει τα γενέθλιά της και με αφορμή την ειδική αυτή περίσταση, αποκάλυψε ότι έχει ηχογραφήσει μία διασκευή του «All You Need Is Love», ενός κλασικού τραγουδιού των Beatles που κυκλοφόρησε το 1957.

Το τραγούδι ηχογραφήθηκε στο πλαίσιο μιας καμπάνιας για την GAP, τη μεγαλύτερη εταιρεία λιανικής πώλησης ρούχων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μπορείτε ήδη να ακούσετε ένα απόσπασμα και ένα δείτε μέρος του διαφημιστικού. Στο βίντεο, η Katy Perry εμφανίζεται σε καθημερινές καταστάσεις. Ξυπνάει, πηγαίνει για γυμναστική, κάνει ντους, περιποιείται το δέρμα της, πηγαίνει στη δουλειά της και δίνει συναυλία σε χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για κάθε streams της διασκευής του «All You Need Is Love» στις ψηφιακές πλατφόρμες, η GAP θα δωρίσει 1 δολάριο στο Baby2Baby, μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που δωρίζει βασικά βρεφικά είδη σε οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.

«Η κόρη μου είναι πραγματικά ο λόγος που επέλεξα την Baby2Baby για την καμπάνια της GAP», δήλωσε η Katy Perry στη «Vogue».

«Ξέρω πολύ καλά πόσα θέλεις να δώσεις στο παιδί σου και υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν τα μέσα να το κάνουν αυτό», εξήγησε.

«Μία από τις πρώτες μου δουλειές όταν ήμουν 16 ετών ήταν σε ένα κατάστημα GAP στη Σάντα Μπάρμπαρα. Δεν ήξερα ότι 20 χρόνια αργότερα θα έκανα το ντεμπούτο μου σε ένα από εκείνα τα εμβληματικά διαφημιστικά σποτ της GAP. Είναι απλά μια σημαντική στιγμή. Ήταν μια στιγμή που βρισκόταν στη λίστα με τις επιθυμίες μου», συνέχισε.

Η Katy Perry εξομολογείται ότι ήταν λίγο αγχωμένη στη σκέψη της ηχογράφησης μίας διασκευής για ένα τραγούδι των Beatles, καθώς θα ήταν μεγάλη ευθύνη.

«Δεν θέλεις να τα κάνεις θάλασσα σε ένα τραγούδι των Beatles. Και επίσης, μόλις το βάλεις στις υπηρεσίες streaming, θα υπάρχει για πάντα. Αυτό είναι απλά τραγικό. Οπότε πήρα το χρόνο μου», ανέφερε.