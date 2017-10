Η Katy Perry έδωσε συνέχεια στην περιοδεία «Witness: The Tour» στη Νέα Υόρκη, την προηγούμενη Δευτέρα (02/10), όπου δανείστηκε λίγο χρόνο από τη συναυλία για να μιλήσει για την πολύνεκρη επίθεση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ «Route 91 Harvest» στο Λας Βέγκας την Κυριακή (01/11) με περισσότερους από 59 νεκρούς και 500 τραυματίες.

Σε μια συναρπαστική και ταυτόχρονα βαρυσήμαντη ομιλία, η τραγουδίστρια τόνισε ότι τίποτα δεν μπορεί να σιωπήσει τη δύναμη της μουσικής.

«Ακούστε, ξέρω ότι ήταν μία δύσκολη ημέρα. Αλλά η μουσική είναι ξεχωριστή. Είναι μαγική. Είναι κάτι που μας ενώνει. Υπάρχει μια κοινότητα που πρέπει να φροντίσουμε, πρέπει να περιβάλλουμε, πρέπει να σηκωθούμε και ξέρω όλοι νιώθουμε πραγματικά αποσυνδεδεμένοι μερικές φορές, αλλά ξέρω ότι η μουσική μας φέρνει κοντά και δεν πρέπει ποτέ να είναι ένα μέρος φόβου, σωστά», είπε από το μικρόφωνο.

Δείτε επίσης: Η Katy Perry έχει ενοχληθεί από το video clip του «Look What You Made Me Do»

«Θα κάνουμε μία μικρή άσκηση, επειδή όλοι νομίζουμε ότι είμαστε συνδεδεμένοι μέσα από όλα τα κοινωνικά δίκτυα και τέτοια πράγματα, αλλά μερικές φορές ξεχνάμε ότι χρειάζεται να έχουμε περισσότερη επαφή», σχολίασε η Αμερικανίδα τραγουδίστρια.

«Πρέπει να δούμε ο ένας τον άλλον. Πρέπει να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας. Οπότε, στρίψτε δεξιά ή αριστερά και αν δε γνωρίζετε το άτομο δίπλα σας, συστηθείτε και πείτε: “Γεια σου”. Μπορεί να δώσετε και τα χέρια, απλά πείτε “σε αγαπώ”. Κανείς δε θα κλέψει τη χαρά μας. Κανείς δεν πρόκειται να δημιουργήσει πρόβλημα με τα λουλούδια μας ή να καλύψει τα φτερά μας. Κανείς δε θα μπορέσει να πάρει τη δύναμη από τους ανθρώπους», πρόσθεσε με πυγμή η Katy Perry.

Here’s the video of Katy talking about Las Vegas tonight! Music is what brings us together ❤️ I LOVE YOU @katyperry pic.twitter.com/GgwYy72qLD

— Juliette (@julezdel24) 3 Οκτωβρίου 2017