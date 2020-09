Katy Perry: «Η μητρότητα είναι εργασία πλήρους απασχόλησης»

Η Katy Perry εξηγεί το πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος της από τότε που γέννησε την κόρη της, Daisy Dove Bloom, πριν από σχεδόν ένα μήνα.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε σε ανάρτησή της στο Twitter ότι η μητρότητα της θύμισε ότι πρέπει να εκτιμά τους ανθρώπους που δουλειά τους είναι να φροντίζουν τους άλλους.

«Δημοφιλής λανθασμένη αντίληψη: Το να είσαι μαμά δεν είναι εργασία πλήρους απασχόλησης», έγραψε η κριτής του «American Idol».

«Όταν μια μαμά επιστρέφει επιτέλους στη δουλειά (ό,τι επάγγελμα κι αν κάνει) δεν είναι σαν να επιστρέφει από μερικούς μήνες άδειας… Επιστρέφει από μια εργασία πλήρους απασχόλησης… να είναι μαμά», συνέχισε, επισημαίνοντας ότι η φροντίδα των παιδιών είναι ένα εικοσιτετράωρο καθήκον.

part 2: when a mom finally goes back to work (whatever profession they do) it’s not like they been coming from months of “time off…” she’s coming from a full time job… of being a mom, lol.

— KATY PERRY (@katyperry) September 25, 2020