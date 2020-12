Katy Perry: Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει μετά τη γέννηση της κόρης της

Η μητρότητα έχει φέρει νέες προκλήσεις στη ζωή της Katy Perry.

Σε συζήτηση που έκανε με τον ηθοποιό Hugh Jackman και τη σύζυγό του Deborra-Lee Furness, η 36χρονη τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι από τότε που γεννήθηκε η κόρη της Daisy δυσκολεύεται να βρει χρόνο να κοιμηθεί αρκετά.

«Είμαι νέα μητέρα. Η κόρη μου – είναι μεγάλο δώρο – αλλά μερικές φορές υπάρχει μια δοκιμασία σχετικά με τον ύπνο. Ανεξάρτητα από το πόση υποστήριξη έχεις», είπε η αστέρας της pop στο ζευγάρι κατά τη διάρκεια της εικονικής εκδήλωσης «Meditate America» του Ιδρύματος David Lynch με θέμα τον Υπερβατικό Διαλογισμό.

«Πού θα καταφέρω να βρω εκείνες τις έξι ώρες που συνήθιζα να κοιμόμουν; Πού πήγαν;», αναρωτήθηκε και πρόσθεσε: «Έφυγαν, όμως γνωρίζω πώς να τις πάρω πίσω».

Η Katy Perry αποκάλυψε συνεχίζοντας ότι ο υπερβατικός διαλογισμός την έχει βοηθήσει να αντιμετωπίσει την έλλειψη ύπνου.

«Υπάρχουν τόσοι πολλοί διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους ο υπερβατικός διαλογισμός με έχει ευλογήσει, όμως σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, ως νέα μητέρα, κοιμάμαι 20 λεπτά», εξήγησε.

Παρ’ όλα αυτά, η τραγουδίστρια σημείωσε ότι ο υπερβατικός διαλογισμός έχει επιτρέψει στο σώμα της να νιώσει «τη μεγαλύτερη ξεκούραση», μία αίσθηση που έψαχνε «απεγνωσμένα».

