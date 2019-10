Μια ξένοιαστη καβαλάρισσα στη Χαβάη.

Η Katy Perry ανεβαίνει στη μηχανή της και απολαμβάνει μία ξεχωριστή βόλτα στη Χαβάη.

Το «Harleys In Hawaii» σηματοδοτεί την τρίτη κυκλοφορία της τραγουδίστριας για τη φετινή χρονιά μετά το μελωδικό «Never Really Over» και την pop μπαλάντα «Small Talk» .

Η Katy Perry εμπνεύστηκε το «Harleys In Hawaii» κατά τη διάρκεια μιας βόλτας με τη μηχανή μαζί με τον αρραβωνιαστικό της Orlando Bloom στη Χαβάη, όπου είχε βρεθεί για τις ανάγκες γυρισμάτων για το «American Idol».

«Είναι τόσο όμορφο να είσαι στο πίσω μέρος μίας μοτοσυκλέτας και ο αέρας να φυσάει στο πρόσωπό σου», είπε η Katy Perry σε συνέντευξή της στο «Zach Sang Show» το καλοκαίρι, προμηνύοντας το single.

«Μπορώ να θυμηθώ συγκεκριμένα πού ήμουν, στη γωνία ενός δρόμου στο Οάχου. Καθώς στρίβαμε σε εκείνη τη γωνία ψιθύρισα στον Orlando: “Θα γράψω ένα τραγούδι που θα ονομάζεται ‘Harleys In Hawaii’ και το έκανα”«, περιέγραψε.

Η Katy Perry συνεργάζεται στο «Harleys In Hawaii» με την επίλεκτη ομάδα που συνάντησε και στο «Small Talk». Η pop star συνυπογράφει το τραγούδι μαζί με τους Charlie Puth, Johan Carlsson και Jacob Kasher, ενώ την παραγωγή έχουν επιμεληθεί οι Puth και Kasher.

Το music video για το «Harleys In Hawaii» δεν θα μπορούσε να γυριστεί αλλού, παρά μόνο στη Χαβάη. Τη σκηνοθεσία ανέλαβε η κοινοπραξία των σκηνοθετών Pau Lopez, Gerardo del Hierro και Tomas Pena, υπό την επωνυμία «Manson».