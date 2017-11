Η Katy Perry γυρίζει ένα νέο video clip.

Μετά το… χαοτικό video clip του «Swish Swish» που έφερε την απόλυτη καταστροφή, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια εξακολουθεί να έχει μερικούς άσους στο μανίκι της. Η pop star ετοιμάζει ένα άλλο βίντεο με υψηλό προϋπολογισμό, το οποίο θα δώσει εικόνα στο επόμενο single του «Witness», του νέου δίσκου της.

Ένα στιγμιότυπο από τα παρασκήνια που ήρθε στην επιφάνεια, δείχνει την Katy Perry σε εμφάνιση και ενδυμασία που ήταν εμπνευσμένη από τη Μαρία Αντουανέτα.

Άτομα από το κοινό της 33χρονης τραγουδίστριας πιστεύει ότι η Katy Perry και το επιτελείο της νοίκιασαν μία πολυτελή κατοικία για τις ανάγκες του video clip. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, το κόστος ενοικίασης για ένα μήνα γυρισμάτων ανέρχεται στο ποσό του μισού εκατομμυρίου δολαρίων.

Δεν είναι ακόμη γνωστό ποιο τραγούδι επέλεξε να οπτικοποιήσει η Katy Perry, το οποίο θα συμπέσει με την παρουσία της στο πάνελ της κριτικής επιτροπής του «American Idol».

Οι φήμες αναφέρουν ότι το video clip αφορά το «Hey Hey Hey», αλλά θα μπορούσε να ήταν το «Power» ή το «Déjà Vu». Η επιλογή του επόμενου, τέταρτου στη σειρά single έχει σημασία, αφού οι πωλήσεις του «Witness» έχουν… βαλτώσει και ένα νέο video clip θα έδινε κάποια ώθηση.

Katy Perry is releasing a new music video really soon. Here are some photos from the set. (DMs via @witnessinner) pic.twitter.com/uHVR2vBDWE

— Pop Crave (@PopCrave) November 6, 2017